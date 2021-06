Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 5 de junio de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Al Barça le sale competidor por Wijnaldum

Georginio Wijnaldum está en la órbita del Barcelona, quien parecía tenerlo todo hecho con su renovación, pero según informa "ESPN", una oferta del PSG desorbitada ha hecho saltar por los aires el presunto acuerdo entre el holandés y el club azulgrana. Según dicha información, el ex del Liverpool descartará la propuesta culé para unirse al proyecto parisino.

Mata podría seguir en el United

El contrato de Mata expira este verano y el club tiene la opción de activarlo por un año más. Ole Gunnar Solskjaer confirmó que el club está en conversaciones con el jugador de 33 años sobre un nuevo acuerdo. De hecho su nombre no ha sido publicado por los 'reds devils' en la lista de ocho que saldrán este verano y donde figuran los cedidos Romero y Pereira, entre otros.

Coman aprieta para renovar al alza o salir del Bayern

Podría ser un caso similar al de David Alaba, quien rechazó las ofertas de renovación del Bayern para al final acabar saliendo gratis al Real Madrid. "La Gazzetta dello Sport" informa que Kingsley Coman no termina de prolongar su contrato con el club bávaro pese a ser uno de los jugadores más importantes. Quiere renovar por 20 millones al año pero le ofrecen 13 y se lo está pensando. El francés sabe que su juventud y quedar libre próximamente podría abrirle las puertas de otro gran club a un salario alto, incluida la prima de fichaje.

Bale medita retirarse tras la Euro, según "Marca"

El galés estaría pensando en colgar las botas tras la Eurocopa como avanza "Marca". Sabe que ha de volver a Madrid, tras su año cedido en el Tottenham y aunque su familia es feliz y sigue en la capital española instalada, quizá no tenga la motivación suficiente como para seguir en el deporte rey. Esta información llega tras sus palabras de hace unas horas en "Sky Sports" donde hablaba de Ancelotti, del que decía que "es un gran entrenador. Me llevo muy bien con él y tendré una charla tras la Euro. Pasamos buenos momentos en el pasado, pero no he hablado con nadie, no estoy pensando en mi futuro. Tan pronto como termine la Eurocopa, estoy seguro de que tendré una conversación y partiré de ahí".

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 5 de junio de 2021. Una vez finalizada LaLiga, la ventana de fichajes no se abre hasta el 1 de julio, y estará abierta hasta el 31 de agosto. Pero los movimientos ya han empezado y te lo contamos en Goal.com.