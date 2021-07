Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 28 de julio de 2021

Jovic lo deja claro: Si hay cesión, a un club que reconozca mi calidad"

Luka Jovic repasó su situación en una entrevista para "Informer" en la que reconoció que "no he hablado con Ancelotti sobre mi situación" y dejó claro que "si hay cesión, la prioridad es estar en un club que reconozca mi calidad suficiente para ser una opción constante en el once". Pese a sus dos últimos años con poco brillo y ser cuestionado por fichar por el Real Madrid, afirma que "no puedes perder nada estando en el Madrid, solo ganar".

El cuadro vallecano ha hecho oficial la llegada de Pathé Ciss y Randy Nteka. Ambos, procedentes del Fuenlabrada, firman por el Rayo Vallecano por cuatro y cinco temporadas, respectivamente.

OFICIAL | Randy Nteka es nuevo jugador del Rayo Vallecano para las próximas cinco temporadas.

¡Bienvenido, Nteka! ⚡️ https://t.co/6fGNkomgjq pic.twitter.com/Ic1FA96Bx1 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 28, 2021

OFICIAL | @pathe_22 es nuevo jugador del Rayo Vallecano para las cuatro próximas temporadas.

¡Bienvenido, Pathé Ciss! ⚡️ https://t.co/oiYryHwI7h pic.twitter.com/IfsDgNZUMA — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 28, 2021

La renovación de Ilaix se estanca

Malas noticias en la posible renovación de Ilaix Moriba. La renovación del jugador, que no ha viajado al 'stage' de Alemania y no hace la pretemporada con el primer equipo, según informa "Mundo Deportivo", se ha encallado. Tras el encuentro de hoy, los agentes del medio han pedido otra reunión más adelante.

El Villarreal negocia la renovación de Albiol

El buen rendimiento de Raúl Albiol no ha pasado desapercibido. El central, que acaba contrato el próximo 30 de julio, estaría negociando su renovación con el Villarreal. Según informa "AS", el cuadro de Castellón no quiere dejar escapar a uno de sus pilares en defensa .

Mbappé: "Mi gran sueño es ganar la Champions con el PSG"

Jarro de agua fría para el Real Madrid. Kylian Mbappé ha concedido una entrevista a "PSG Magazine" y ha hablado de su sueño. “Mi gran sueño es el de poder ganar la Champions League con el PSG, sería algo fantástico”, expresó el jugador, que a pesar de no tener intención de renovar su contrato, puede desanimar al cuadro blanco en su fichaje.

El Sevilla y el Chelsea negocian el trueque Koundé/Zouma

Según informa Fabrizio Romano, ambos clubes están negociando el intercambio entre centrales. Según está información, el Chelsea, que ya tendría un acuerdo con Koundé, ofrecería entre 30 y 35 millones de euros más Zouma al Sevilla.

Álvaro Martí, traspasado al Lecce

El futbolista del Espanyol pone rumbo a Italia. El cuadro perico ha anunciado que el centrocampista, que formó parte del Juvenil la pasada temporada, será nuevo jugador del Lecce a partir de esta campaña.

☑️ Álvaro Martí, traspassat a la UE Lecce



El jugador comença una nova etapa professional al conjunt italià: https://t.co/ekULDtUFUr



Moltes gràcies pel teu esforç i implicació i molta sortt en aquesta nova aventura! 🙌 #RCDE | #planterRCDE pic.twitter.com/i7WW9m2OGc — RCD Espanyol de Barcelona Futbol Formatiu (@RCDEspanyolFF) July 28, 2021

El Barcelona aprieta a Ilaix: Se queda fuera del 'stage' en Alemania

La situación con Ilaix Moriba se enquista. Ahora, el cuadro azulgrana ha comunicado la lista de jugadores que irán al 'stage' en Alemania que disputará el equipo, en el que no está el centrocampista, que todavía no ha renovado y no está haciendo la pretemporada con el primer equipo en consecuencia.

👥 CONVOCATORIA del ‘stage’ en Alemania 🇩🇪 pic.twitter.com/vENVekOgGM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 28, 2021

El Manchester City reduce su plantilla

El japonés Ryotaro Meshino, de 23 años, será cedido al Estoril Praia, de Portugal. Así lo cuenta "Manchester Evening News". El talentoso futbolista, quien llegó hace dos años al equipo de Guardiola, no jugó todavía en la Premier League.

No hay ofertas por Daniel Wass

A pesar del interés que muestra el Olympique de Marsella por el danés, todavía no hay una oferta oficial por el jugador del Valencia, según informa "Súper Deporte". Habrá que esperar...

El futuro de Willian José

¿Cuál será el futuro del delantero? El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, dio detalles sobre el jugador de 29 años, quien empezó a sonar en clubes como Trabzonspor, Besiktas y Krasnodar: "Estamos hablando con diferentes equipos y entiendo que será según avancen esas conversaciones. No tenemos urgencia porque salga. Si las conversaciones fructifican, abandonará el club. Pero si no, estamos tranquilos y continuará".

Sergio Rico sigue buscando equipo

Con Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas, el portero español no tiene lugar en el PSG. Su nombre empezó a sonar en el Lille, pero, según informa "RMC", esa opción quedó descartada.

Sergi Gómez ya es jugador del Espanyol

Dos caras nuevas en el Rayo

Ha durado poco la ausencia de sustituto de Jadon Sancho en Dortmund. Tras la salida por 85 millones del extremo inglés, hoy se ha anunciado la compra por 30 millones del holandés Donyell Malen procedente del PSV Eindhoven. Malen tiene 22 años, ha fichado por 5 temporadas y ha destacado en la selección de los Países Bajos en la Eurocopa por su capacidad de dar el último pase.

Tanto Manchester United como Real Madrid han confirmado que el traspaso de Raphael Varane a la Premier es oficial. Para conocer todos los detalles, haz clic en este enlace .

Ampliación de Varane | "El Manchester United se complace en anunciar que el club ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para la transferencia del defensa internacional francés y ganador de la Copa del Mundo, Raphaël Varane". https://t.co/5Ue97hX7Ap https://t.co/3o91YFRO8V — Goal España (@GoalEspana) July 27, 2021

Continúan las negociaciones entre el Sevilla y el Chelsea en torno a Jules Koundé y lo último que se conoce es que Fabrizio Romano acaba de confirmar en sus cuentas de Twitter y de Twitch que se está trabajando para que además de una muy importante cantidad de dinero, los Blues incluirían a Kurt Zouma en la operación de llevarse finalmente a término. El acuerdo entre Koundé y el Chelsea sería total y el contrato iría hasta junio de 2026.

En un acto por los 75 años de vida del Getafe, su presidente Ángel Torres ha dejado claro que la LaLiga tuviera que pasar por encima de la normativa para que Messi siga en el fútbol español, debería hacerlo.

"La Liga no se puede permitir que Messi se fuera este año. Cometerían un error y nos arrepentiríamos todos. Tiene que jubilarse en España cumpliendo las normas del control económico. Pero a veces hay que levantar un poco la mano. Así lo espero, por las declaraciones de Laporta, parece que estén en ese camino".

"Espero que LaLiga sea un poco sensible este año después del año tan malo del fútbol español, que hemos perdido mil millones. Hago lo que haga falta porque futbolistas como Messi o Cristiano no se vayan nunca. Para mí, Messi es el mejor futbolista del mundo y tiene que estar en la mejor liga del mundo", ha declarado Torres.

Andrea Agnelli ha querido dejar bien claro que Giorgio Chiellini no se irá a ninguno de los equipos para los que ha estado sonando durante lo que se lleva de verano. El hecho de que Chiellini hubiera finalizado el pasado junio su vinculación con la Juventus había disparado toda clase de rumores. Sin embargo el presidente bianconero ha dicho públicamente que tras haber hablado con el futbolista el pasado lunes, este continuará en el club turinés.

Tras la expectación que ha ido generando la confirmación del fichaje del internacional argentino por el Atlético de Madrid, hoy ha tenido lugar su presentación en el Estadio Metropolitano, toda vez que el centrocampista llegó ayer a Madrid de sus días de descanso después de haber ganado la Copa América con la selección albiceleste. El futbolista ha estado acompañado de Enrique cerezo, presidente de la entidad colchonera.