Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 10 de octubre de 2021

El Arsenal ya piensa en salidas para enero

Ainsley Maitland-Niles (24 años) y Mohamed Elneny (29 años) no son tenidos en cuenta por el club de Londres y sus nombres aparecen en el mercado de invierno, según informa el medio "90min". Equipos de la Premier y de Turquía ya preguntaron por ellos.

Xavi se deja querer por el Barcelona

En una entrevista para "TVE" Xavi fue preguntado por su futuro y por la posibilidad de sentarse próximamente en el banquillo del Barcelona. El exjugador, en las filas del Al Saad de Qatar, afirmó que "cualquier oferta se valorará y luego se decidirá. No sé dónde me llevará mi futuro, pero estoy abierto a cualquier posibilidad".

Leonardo pide castigo para el Madrid y habla de renovar a Mbappé

El brasileño afirmó que "nuestra idea es extender el contrato de Kylian Mbappé. Nada ha cambiado en nuestros planes. Kylian es una joya, es increíblemente perfecta para el PSG ... Tenemos a Kylian, Leo, Ney. Nosotros nunca nos había planeado el futuro del PSG sin Mbappé".

La Juve pone a Chiesa el cartel de intransferible

Es uno de los jugadores de moda y la Juve lo sabe, y a pesar de que varios clubes también importantes han tocado a su puerta y están dispuestos a hacer locuras, Chiesa no se moverá de Turín. Liverpool, Chelsea y varios clubes alemanes, entre ellos el Borussia Dortmund que le ve como un reemplazo de Haaland aunque no ocupen la misma posición, están interesados. Según Fabrizio Romano, no saldrá del equipo juventino.

El artículo sigue a continuación

Aurelién Tchouaméni, el hombre que empieza a sonar en el mercado

Aurelién Tchouaméni. Sí, anote este nombre que se empezará a escuchar bastante. El centrocampista francés, de 21 años, ya está seduciendo a los principales equipos de Europa. El jugador del Mónaco y de la selección de Francia está siendo seguido de cerca por el Chelsea y la Juventus, principalmente, según informa el "diario As".

¡ Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 10 de octubre de 2021. LaLiga ya empezó y la ventana de fichajes se cerró, pero las operaciones y los rumores nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones de cara a la apertura del próximo mercado de invierno.