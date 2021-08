Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 1 de agosto de 2021

Juventus se mueve por Locatelli

Así lo aseguró Pavel Nedved, vicepresidente de la Juventus, en declaraciones a "SportMediaset": "Hemos hecho una oferta adecuada (al Sassuolo) en este periodo de Covid. Queremos al jugador y él quiere unirse a nosotros, así que intentaremos cerrar el trato".

Josip Ilicic, cerca del Milan

Varios medios italianos vinculan a Josip Ilicic con el Milan. Eso sí, el Atalanta pide entre siete y ocho millones de euros por el delantero, una cifra que podría complicar cualquier operación.

Nagelsmann, a Goal sobre Goretzka: "Quiero que siga con nosotros"

Consultado por Goal en rueda de prensa luego de la derrota ante el Nápoles, el entrenador del Bayern, Nagelsmann, contestó sobre el futuro de Leon Goretzka. Su respuesta fue la siguiente: "No estoy al tanto de las conversaciones de su contrato, me quedo al margen. Como entrenador, tengo que cumplir la parte deportiva. Por supuesto, también he hablado con León y le he dicho lo que pretendo hacer con él y que estaría muy feliz si extendiera su contrato. Es un centrocampista destacado, uno de los centrocampistas más goleadores de Europa, pero también tiene potencial para mejorar. Estoy seguro de que se quedará con nosotros más tiempo". Goal ya informó que el jugador quiere seguir en Alemania.

Según ha informado este sábado el "Daily Mail", el internacional portugúes de 26 años quiere jugar en la liga española. No es uno de los favoritos de Pep Guardiola y los principales postulados a pujar por él serían el Barcelona y el Atlético de Madrid. Además, el Manchester City seguiría de cerca a Jack Grealish, del Aston Villa. El internacional inglés juega en una zona del campo similar a la que ocupa Bernardo Silva.

Zozulya ficha por el Fuenlabrada

Oficial: Roman Zozulya es nuevo jugador del CF Fuenlabrada. El delantero llega libre y firma por las dos próximas temporadas con opción a otra. Su último equipo fue el Albacete y allí jugó cuatro temporadas en las que logró 26 tantos. Formado en las categorías inferiores del Dynamo de Kiev, Zozulya llegó al primer equipo e incluso disputó la Champions League. En Ucrania también formó parte del Dnipro antes de venir a España y recalar en las filas del Real Betis, donde debutó en Primera División.

Javi Galán llega al Celta

Oficial: el Celta ha llegado a un acuerdo con la Sociedad Deportiva Huesca para el traspaso del lateral izquierdo extremeño Javi Galán, que firma como jugador celeste para las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2026.

