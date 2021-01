Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 16 de enero de 2021

Ronaldo critica al Madrid por vender a Achraf al Inter

En una entrevista para "La Gazzetta dello Sport" explicó que "es un jugador extraordinario, el se equivocó al perderlo así". De este modo pone voz a lo que muchos piensan al valorar la salida del excanterano al Inter de Milan, sobre todo tras su excelente campaña en el Dortmund y cuando todos le veían como sustituto de Carvajal en el carril derecho del Real Madrid. Ronaldo reconoció que "a veces pienso... Ronnie, imagínate a ti y a Hakimi: hubiéramos ido a una velocidad...”.

Ozil y el llegan a un acuerdo de rescisión

La salida de Ozil del Arsenal es cuestión de horas tras lo desvelado por "The Athletic" quien asegura que gunners y jugador han llegado a un acuerdo para poner punto y final. De este modo el exjugador del Real Madrid se marchará a para enrolarse en las filas del como se ha venido avanzando en las últimas horas.

Junior puede salir cedido al Nápoles

Junior Firpo podría dejar de vestir la camiseta del en las próximas horas. Tal y como informa "Sky " el Nápoles ha pedido la cesión del lateral zurdo que no cuenta para Koeman y quien ya le dejó claro que debería buscar equipo para gozar de minutos tras este mercado invernal. Ambos clubes habrían empezado las negociaciones por el ex del que está prácticamente inédito esta temporada.

Lautaro abre las puertas a renovar con el Inter... ¿adiós al Barça?

Lautaro Martínez concedió una entrevista a "Sportweek" en la que habló de su situación en el Inter, después de que el pasado mercado veraniego de fichajes, todos los rumores le situasen en el Barcelona e incluso se hablara de acuerdo entre futbolista y club azulgrana. Ahora las cosas han cambiado y el argentino señala que "el hecho de que hablen clubes importantes de tí es algo hermoso, pero también pesado. Ha sido un verano agotador ... Hoy estoy en el Inter y estoy feliz. Estoy bien aqui. Milán es una ciudad hermosa, donde hay de todo".

Neto quiere abandonar el Barcelona

Neto apenas ha gozado de oportunidades desde que llegase al Barcelona, donde tiene a Ter Stegen, uno de los mejores porteros del mundo por delante. Descontento por su situación, y a pesar de que pudiera ser empezado a utilizar en , habría pedido salir del club tal y como avanza "Sport". Espera que el Barça rebaje sus pretensiones y se avenga a una salida pactada para llegar a otro club donde pueda jugar.

Eric García no fichará por el Barça en el mercado de invierno

Todo estaba preparado para la llegada de Eric García en esta ventana invernal de fichajes, pero el aplazamiento de las elecciones y la falta de consenso entre los tres candidatos hace que la operación no se lleve a cabo. En este sentido no quieren ejercer una compra por un jugador que llegaría libre el próximo verano con el condicionante de que aumente la mala situación económica del club. Como pudo comprobar Goal, el acuerdo es total con el jugador que se unirá al Barcelona a partir del 30 de junio.

Hugo Sánchez: "Cristiano debió seguir en el Real Madrid"

Hugo Sánchez, uno de los goleadores más prolíficos del fútbol español y del Real Madrid explica en una entrevista a "AS" que fue un gran error por parte del Real Madrid dejar escapar a Cristiano. "Me hubiera gustado que se hubiera quedado más tiempo en el Real Madrid y con sus goles el club hubiera conseguido más títulos", respecto a la llegada de un posible '9' explica que "tenemos escasez de grandes goleadores que te garanticen un número de tantos. Lewandowski, Kane… No hay muchos más".

Mourinho habló sobre la continuidad de Bale en el

El entrenador del conjunto de Londres aclaró la situación del delantero en el medio de las versiones sobre un posible retorno al Real Madrid cuando acabe la temporada. “Estamos hablando con el Real Madrid de él, con Gareth y con el Tottenham también. Eso está claro, pero no ha habido ni un segundo de discusión en cuanto a su continuidad, lo prometo. Gareth es un jugador cedido hasta el final de la temporada. No ha habido ni un segundo de discusión sobre su continuidad el año que viene”, afirmó el portugués.

Mudo Vázquez interesa al

Sin oportunidades en el , parece claro que Franco Vázquez abandonará el conjunto hispalense en este mercado de invierno. Según apuntan varios medios italianos, el Parma estaría muy interesado en hacerse con sus servicios y ya habría preguntado por él. El talentoso mediapunta ve con buenos ojos regresar al país italiano.

