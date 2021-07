Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 26 de julio de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 25 de julio de 2021

El central francés del Real Madrid ha visto cómo el club blanco y el United han acordado su traspaso a la entidad inglesa a cambio de 41 millones de euros más otros 12 en variables. A la primera cantidad el Madrid habría de restarle 1,7 millones en concepto de pago de solidaridad al Lens, club de origen del internacional galo. El cierre definitivo del traspaso está solo a expensas de que resulte positivo el preceptivo reconocimiento médico.

El lateral izquierdo Diego Rico ya es jugador de la Real Sociedad tras oficializar la entidad vasca el acuerdo con el futbolista burgalés y con el conjunto galés del AFC Bournemouth de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. Rico deja las Islas para jugar en San Sebastián las próxima dos temporadas.

El centrocampista danés Daniel Wass lleva un tiempo dando señales de querer abandonar la disciplina del Valencia y podría ser que finalmente viera su sueño cumplido ya que el Valencia y el Olympique de Marsella están trabajando para poder hacer realidad un traspaso entre las partes. Según Pablo Longoria, presidente del club galo, "hay interés", aunque también reconoce que "son negociaciones difíciles" por un jugador que termina su vinculación con los ches el próximo junio.

No es ningún secreto que el Real Madrid desea sacar de la plantilla a Isco Alarcón y hoy el diario "As" habla de la cifra aproximada que el club blanco pide por su traspaso: 18 millones de euros. Así la cosas, al parecer son varias las entidades que han comenzado a mostrar interés en ficharlo aunque todavía no se haya retratado nadie. Dice "The Sun" que el Arsenal ya está dispuesto a mover ficha por el centrocampista chichilindri, así que habrá que estar atentos a ver si hay movimiento real en las próximas horas.

Pasan los días y cada vez suena más en el Metropolitano. Se trata del delantero francés Lacazette al que el Arsenal habría puesto un precio de 17 millones de euros, teniendo en cuenta que le resta solo un año de contrato, y sobre el que el Atlético ha incrementado su interés desde que se fuera por el desagüe el famoso trueque Griezmann/Saúl.

Uno de los quebraderos de cabeza del Real Madrid desde la pasada temporada es el caso de Jovic, un delantero que costó un dineral y no ha sabido rendir lo que de él se esperaba. Por eso, tras seis meses cedido en el Eintracht de Frankurt, el club blanco quiere venderlo o cederlo lo antes posible. Y según informa "La Gazzeta dello Sport" Italia es un destino que le gusta al atacante serbio. Por lo que parece, Inter, Genoa y Sampdoria serían los tres principales candidatos para llegar a un acuerdo con la entidad de Concha Espina.

Manuel Locatelli ha sido uno de los futbolistas más destacados de la pasada Eurocopa, un hecho que no ha pasado inadvertido por algunos de los clubes más importantes de Europa. La Juventus ya ha mostrado un interés real por él haciendo una primera oferta al Sassuolo, que no ha sido del agrado de la entidad verdinegra. La primera propuesta de los juventinos consiste en 10 millones por dos años de cesión y una opción de compra de 35 millones al finalizar esas dos temporadas.

El centrocampista senegalés Mamadou Loum ha sido presentado en Vitoria ante la prensa local. El jugador del Oporto ha llegado cedido al Alavés para reforzar la medular después de una temporada decepcionante en Portugal. El futbolista de 24 años llega a Vitoria con la esperanza de hacerse con la titularidad en el conjunto que dirige Javi Calleja.

Se había rumoreado que Sergio Rico podría acabar en el Besiktas o en el Celta de Vigo, pero todo apunta a que el todavía portero del PSG está a punto de salir rumbo al campeón de la Ligue 1, el Lille. Según informa la prensa gala, el ex del Sevilla llegaría a la ciudad norteña para reemplazar a Maignan, fichado por el Milan.

Bryan Gil se marcha al Tottenham y Erik Lamela, al Sevilla

Ya es oficial el traspaso de Bryan Gil al Tottenham y de Erik Lamela al Sevilla. El montante total de la operación se estima en 25 millones de euros para el conjunto hispalenses, además del intercambio de jugadores.

La Roma estrecha el cerco sobre Lenglet

El próximo en abandonar el FC Barcelona podría ser Clement Lenglet. La Roma de José Mourinho prepara una oferta por el central galo que, según 'Sport', rondaría los 15 millones de euros. Indudablemente, la venta del central, con contrato para 2026, aliviaría algo las maltrechas cuentas culés.

El Manchester United llama a la puerta de Koundé

Además del más que probable fichaje de Raphael Varane, el Manchester United también tiene sus miras puestas en Joules Koundé, defensa central del Sevilla. El galo, con contrato hasta 2024 es ahora mismo el mayor activo del club hispalense y no parece que vaya a ser fácil que abandone el club español. Sin embargo, una potente oferta de los ingleses podría variar la situación.

El Liverpool aparece en el camino de Saúl

Tras el fallido trueque por Antoine Griezmann, parece que el futuro de Saúl podría estar en la Premier League. De hecho, 'Daily Mail' ve al centrocampista rojiblanco como el sustituto perfecto de Wijnaldum, ya que es un corte de jugador que le encanta a Jurgen Klopp. Los próximos días serán decisivos para ver si termina fructificando el traspaso.

Está siendo un verano de cambios importantes en París donde a las incorporaciones que se han efectuado a la plantilla del PSG ahora podría añadirse la de Kalidou Koulibaly, el central del Napoli. Según se apunta, Pochettino quiere convertir definitivamente a Marquinhos en medio centro y Leonardo y su equipo habrían pensado en Koulibaly como pareja de Sergio Ramos para el centro de la zaga. El Napoli valora a su zaguero senegalés en 50 millones de euros, una cifra que ya conoce el PSG y que buscaría reducir algo con la inclusión de algún jugador en la operación. Si el traspaso se hiciera finalmente realidad, facilitaría la opción de que los parisinos vendieran a Kimpembe al Chelsea.

El ucraniano Zozulia que ha estado jugando en el Albacete hasta la pasada temporada es un jugador sin contrato, circunstancia que quería aprovechar el Alcorcón para incorporarlo sin coste adicional a su plantilla pero que finalmente ha desechado el conjunto alfarero por la oposición pública de sus peñas. Según han manifestado desde la federación de peñas alfareras, Zozulia sería un futbolista con "ideología fascista" y no lo querrían en el club bajo ningún concepto. Tras parar la contratación, el consejo de aministración amarillo se toma unos días para analizar la situación y ver si se hacen con Zozulia o buscan otro delantero que pueda reforzar al equipo deportivamente.

Ben White, central del Brighton & Holve Albion de la Premier League, está a punto de ser traspasado al Arsenal londinense a cambio de 58 millones de euros. El acuerdo que está prácticamente cerrado permite resolver uno de los grandes problemas del equipo de Mikel Arteta tras una temporada por debajo de lo esperable en un club del Big Six. Tal y como informa Sky Sports, antes de hacerse público el trasvase de White, el jugador pasaría el lógico reconocimiento médico esta misma semana que entra.

Según informa el periodista Gianluca Di Marzio, el Borussia Dortmund quiere hacerse con los servicios del zaguero central Demiral, que pertenece a la Juventus de Turín. El conjunto alemán estaría dispuesto a ofrecer 30 millones de euros por el defensor turco pero, al parecer, el club italiano estaría exigiendo 40 millones de inicio.

La Sociedad Deportiva Eibar ha reforzado su portería con la llegada del meta navarro Ander Cantero que formaba parte de la plantilla del Lugo hasta ahora. El traspaso del futbolista formado en Tajonar supone la llegada a Ipurua de un portero titular los últimos años en la entidad lucense y su vinculación con el club armero es para las próximas tres temporadas. Con la llegada de Ander Cantero a la localidad guipuzcoana, ya son más los jugadores nuevos que los que continúan del año pasado en el Eibar.