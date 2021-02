Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 12 de febrero de 2021

Pochettino niega que tenga un cláusula para ir al Madrid

Pochettino aseguró en El Transistor que no tiene cláusula de rescisión alguna de su contrato con el PSG para poder ir al Real Madrid. El técnico parisino afirmó que "espero quedarme muchos años en París". No obstante despejó balones al decir que "si me preguntas si algún día me gustaría entrenar al Real Madrid, qué entrenador te diría que no le gustaría entrenar a uno de los mejores clubes del mundo sino el mejor"

El Papu Gómez, encantado con su fichaje por el Sevilla

"Ahora voy a recoger a mi mujer, y a los niños y vamos a almorzar, que tenemos la tarde libre. Me gusta estar en contacto con la gente, empaparme de la cultura. Lo que ven en las redes sociales es lo que soy. Me gusta ir por la calle, tomar un café, estar con los niños en la calle. La gente me va a encontrar por las calles de Sevilla. El equipo venía demostrando muchísima solidez. Me acoplé bien al equipo y se dieron buenos resultados desde mi llegada, así que estoy superilusionado", aseguró en la Cope.

Mourinho no corre peligro en el Tottenham

El Tottenham atraviesa una mala racha y se ha caído de la lucha por el título en la Premier League y cayó eliminado ante el Tottenham en la FA Cup pero, de acuerdo con lo publicado por The Mirror, el puesto de Mourinho no corre peligro.

El United ofrecerá 60 millones por Sancho

Según Eurosport, el Manchester United va a volver a la carga para intentar fichar al extremo del Borussia Dortmund y ofrecerá algo menos de 60 millones de euros una vez que el conjunto alemán ha rebajado sus pretensiones del pasado verano cuando pedía 100 'kilos' para dejarlo salir.

Noticia Goal: El Milan desea a Brahim, que espera al Real Madrid





El club italiano le ha comunicado que intentará ficharle, aunque la cesión es sin opción a compra. Pese a estar feliz en San Siro, prioriza su vuelta.

El Arsenal intentó sin éxito fichar a Riqui Puig

El Arsenal intentó sin éxito en enero fichar al el centrocampista del Barcelona Riqui Puig, según The Express. Los Gunners intentaron traer al jugador de 21 años antes de llegar a un acuerdo para la cesión por del jugador del Real Madrid Martin Odegaard.

"No tenemos que adelantarnos con el futuro de Koundé"

"No tenemos que adelantarnos. El Sevilla tuvo una oferta el pasado mercado y es verdad que la rechazó. A día de hoy nos preocupa que mantenga su nivel y siga creciendo. Estoy feliz de que esté rindiendo a ese nivel, no me preocupa ni me ocupa nada que no sea su presente", aseguró Monchi.

El Sevilla desmiente el interés en Isco

"Si el presidente tuviera que decir todos los nombres que hablamos... La conversación duró aproximadamente 15 o 20 segundos. Es una noticia que había salido, él me preguntó y le dije que no, eso fue todo el interés por Isco", explica Monchi en una entrevista en Estadio Deportivo.

Benzema no tiene prisa por renovar con el Real Madrid

Según Marca, el francés no tiene prisa por renovar su contrato con el club blanco. Benzema tiene contrato hasta 2022 y a sus 33 años tiene claro que sólo seguirá en el club merengue si sigue pudiendo rendir al máximo nivel. Además, el galo sigue viendo con buenos ojos retirarse en el Olympique de Lyon.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 12 de febrero de 2021. El lunes 1 de febrero cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio, pero el mercado se sigue moviendo.