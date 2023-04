Los clubes siguen potenciándose de cara al próximo mercado de verano

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 4 de abril de 2023

Luis Enrique "suena" para el Chelsea

Luis Enrique Martínez es uno de los candidatos a ser el próximo entrenador del Chelsea tras la destitución de Graham Potter. Según el diario 'As', el asturiano ya estaría negociando con la entidad londinense. Eso sí, el gran favorito es Julian Nagelsmann, ex del Bayern Múnich.

Luke Shaw amplía contrato con el United

Luke Shaw, lateral zurdo del Manchester United y de la selección inglesa, ha decidido ampliar su contrato con los "diablos rojos". Shaw seguirá vinculado al club de Old Trafford hasta el próximo 30 de junio del año 2027.

Paulo Pezzolano será el sutituto de Pacheta

El Real Valladolid está cerca de anunciar que el uruguayo Paulo Pezzolano será su nuevo entrenador, sustituyendo así en el cargo a José Rojo 'Pacheta', que fue fulminado después de perder en el Bernabéu ante el Real Madrid por 6-0.

Ilaix ya busca equipo

Ilaix Moriba tendrá que buscarse nuevo equipo. Su cesión en Valencia acaba en junio y aunque el Leipzig alemán es el dueño de sus derechos económicos, en el cuadro alemán insisten en que no quieren jugadores "que no quieran estar en Leipzig". Traspaso a la vista.

Parejo "no sabe nada" del Barça

Dani Parejo, mediocampista del Villarreal, ha comentado en 'Estadio Deportivo' que no tiene conocimiento del interés del Barcelona en su fichaje y que "no sabe nada". Parejo dice que no ha hablado con Xavi y enfatiza que a él "no le ha llamado nadie".

Mbappé enfría su posible salida

Kylian Mbappé decidió enfriar su posible salida del PSG, comentando que estaba muy feliz en su club y que incluso conseguiría la Champions League, siendo partícipe de ello. Así lo asegura 'RMC', que ve a Mbappé en París, mínimo, hasta 2025.

Míchel ya no "suena" en Olympiakos

José Miguel González 'Míchel' ha presentado su dimisión como entrenador del Olympiakos griego, club al que llegó en el mes de septiembre del año 2022. Míchel clasificó al equpio heleno para disputar el playoff por el título, pero ha dicho adiós.

Asensio no fichará nunca por el Barça

Marco Asensio sigue sin renovar con el Real Madrid y entre las partes aún no se ha llegado a un acuerdo económico. Asensio quiere seguir y según "El Partidazo de la COPE", jamás se ha planteado fichar por el FC Barcelona, incluso aunque no renueve por los blancos.

Vitor Roque ya tiene precio

Según "Mundo Deportivo", Vitor Roque, delantero brasileño de 17 años del Athletico Paranaense, ya tiene precio. Su club le ha tasado en unos 45 millones de euros, más de los 35 "kilos" que finalmente le estaban pidiendo al Barça para hacer el traspaso.

Iñaki Peña renovará con el Barça

Iñaki Peña, segundo portero del FC Barcelona, renovará finalmente su contrato hasta 2026, es decir, por tres temporadas más. El portero alicantino, de apenas 24 años de edad, suele ser el habitual reserva de Marc-André Ter Stegen

Galtier podría seguir en el PSG

A pesar de la irregular temporada con el PSG, Christophe Galtier podría seguir en el cargo como entrenador del cuadro parisino para la próxima temporada. Según 'L'Equipe', ya se habría producido una reunión satisfactoria con la directiva para seguir un año más.

Newcastle pregunta por Trincao

El Newcastle, que no para de contratar futbolistas para su multimillonario proyecto, se ha fijado en un extremo del FC Barcelona. Se trata de Francisco Trincao, propiedad azulgrana y que milita como cedido en el Sporting de Portugal.

Luis García, nuevo entrenador del Espanyol

De jugador a entrenador. Tras la destitución de Diego Martínez como entrenador del conjunto perico, un mito del club como es Luis García coge las riendas del equipo hasta el 30 de junio 2024.

Joao Félix, un precio de 100 millones

Si el Chelsea finalmente quiere a Joao Félix traspasado antes del 1 de julio, el Atlético de Madrid pedirá unos 100 millones de euros al club de Londres. Es la cifra que el Atleti se plantea para dejar salir al portugués, que está cedido por un curso en los "blues".

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 3 de abril de 2023. LaLiga avanza y aunque ya se ha cerrado la ventana de invierno, los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.