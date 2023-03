Los clubes buscan potenciar sus plantillas el próximo verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 23 de marzo de 2023

Nagelsmann en la cuerda floja. Suena Tuchel

El Bayern de Munich ha perdido el liderato de la Bundesliga y por delante tiene la eliminatoria de cuartos de final nada menos que contra el Manchester City. Esa debilidad en la liga doméstica ha encendido todas las alarmas y ha puesto en el disparadero a su entrenador. Según el periodista Fabrizio Romano, Nagelsmann estaría en la cuerda floja y el favorito para sustituirle sería el ex del Dortmund, PSG o Chelsea Thomas Tuchel.

El Madrid acelera por Bellingham

El Real Madrid sigue pendiente del fichaje de Jude Bellingham. Según "Marca", el Dortmund quiere 150 millones: 110-115 fijos y otros 35-40 en variables. Las ofertas del City y el Liverpool son superiores, pero el club blanco cuenta con la preferencia del jugador.



Mouriño: "No queremos vender a Gabri Veiga, pero nos lo comprarán"

Carlos Mouriño, presidente del Celta, tiene claro que no quieren vender a Gabri Veiga y que no negociarán, pero que se lo quitarán este verano. La cláusula de Gabri es de 40 millones. El Real Madrid aún no ha llamado al Celta. Varios clubes ingleses, interesados.

El Atleti pedirá 100 "kilos" por Joao

Tres meses. Ese es el tiempo que le queda a la cesión de Joao Félix en el Chelsea. El club de Londres está interesado en quedarse al luso en propiedad, pero el Atlético Madrid lo tiene claro: quedan 36 millones por amortizar y pedirán 100 "kilos". Los detalles, en GOAL.

La Premier, a por Samu Chukwueze

Samu Chukwueze, jugador del Villarreal, podría acabar saliendo del Villarreal este mismo verano. Según informa "As", hay varios equipos ingleses que están muy interesados en intentar el fichaje de Chukwueze.

Cuatro grandes a por Kolo Muani

Kolo Muani, internacional francés y jugador el Eintracht de Frankfurt, está en el punto de mira de cuatro grandes de Europa: PSG, Manchester United, Chelsea y Liverpool. El presio de salida de Kolo Muani sería de 100 "kilos". El United ofrecería 120 millones.

El Forest no se plantea comprar a Lodi

El Nottingham Forest tiene una opción de compra por Renan Lodi, lateral zurdo del Atlético de Madrid, por 30 millones de euros. Sin embargo, según la prensa inglesa, el Forest no está dispuesto a pagar esa cantidad y el 30 de junio el jugador volvería al Atleti.

¿Otra cesión para Lukaku?

Romelu Lukaku acaba cesión con el Inter de Milán el próximo 30 de junio. Y sin embargo, según 'La Gazzetta dello Sport', el cuadro lombardo podría negociar con el Chelsea que Lukaku se quedara un año más en Milán, pactando otra cesión por una temporada más.

La Juve irá a por Fresneda

Iván Fresneda, lateral derecho del Real Valladolid, es objetivo de media Europa. Ahora, a ese interés se suma la Juvents. Según informa 'La Gazzetta dello Sport', el equipo de Turín irá a por Fresneda este verano, e incluso podría pagar su cláusula.

Rabiot, futuro incierto

Adrien Rabiot, internacional francés y jugador de la Juventus de Turín, acaba contrato el próximo 30 de junio y todavía no sabe cómo resolverá su futuro. De hecho, en una entrevista en 'Tuttosport', Rabiot comenta que puede salir o renovar con la Juventus...

Vrsaljko anuncia su retirada

Sime Vrsaljko, internacional croata y ex defensa del Atlético de Madrid, ha decidido colgar las botas como jugador profesional. El croata, de 31 años, se despide del fútbol después de una carrera marcada por las lesiones de gravedad, que le lastraron.

El Chelsea pagó la cláusula de Potter

El Brighton ha confirmado en las últimas horas que el Chelsea pagó 24.5 millones de euros por Graham Potter, entonces su entrenador, ejecutando su cláusula de resicisión. Potter ahora está siendo discutidísimo en Londres y no termina de encajar en el Chelsea.

Gnabry, en la rampa de salida

Serge Gnabry 'amenaza' con salir del Bayern de Múnich, según adelanta 'Sky Sports Alemania'. Manchester City y Juventus estarían muy interesados en poder hacerse con el extremo, internacional alemán.

'Auba', deseando salir del Chelsea

Pierra Emerick Aubameyang está deseando salir cuanto antes del Chelsea. El gabonés echa de menos Barcelona, querría volver y buscará equipo en verano. No ha sido inscrito en la Champions League, apenas tiene minutos y está descontento en Londres.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal!

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 23 de marzo de 2023. LaLiga avanza y, aunque la ventana de incorporaciones está cerrada, los clubes ya buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.