Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 21 de marzo de 2023

Morata y su futuro: “Escucharé al míster, al club, pero nunca se sabe”

“Escucharé al míster, al club... Yo estoy muy feliz aquí, pero nunca se sabe en el futuro”, dijo el delantero del Atlético de Madrid durante una entrevista a La1 de TVE mientras está concentrado con la Selección de España.

La mujer de Iñigo Martínez ya buscaría casa en Barcelona

Según informa Jijantes FC, Nerea, la mujer de Íñigo Martínez, con la que contrajo matrimonio en 2017, se encuentra en Barcelona y aledaños buscando casa de cara a su residencia en la Ciudad Condal a partir del próximo verano, ya que el defensa internacional queda libre al terminar su contrato con el Athletic el 30 de junio de 2023. El defensa del Athletic y el Barça tendrían ya acordadas las condiciones para incorporarse con la carta de libertad al terminar la presente temporada.

Oficial: Mendilibar, nuevo técnico del Sevilla

El Sevilla ha cerrado el fichaje de su tercer entrenador de la temporada 2022-2023. El club de Nervión ha decidido destituir a Jorge Sampaoli tras la última mala racha de resultados y ha aprovechado el parón de selecciones para hacer un cambio en el banquillo con la contratación de José Luis Mendilibar.

Pochettino puede volver al Tottenham... la próxima temporada

Mauricio Pochettino es uno de los grandes candidatos para suceder a Antonio Conte en el banquillo del Tottenham. Sólo falta por definir cuándo será cesado el italiano, pero el técnico argentino, sin trabajo desde que abandonara el PSG en verano de 2022, no regresará a la actividad hasta pasado el mes de junio, según Sky Sports. Es decir, esta temporada no tomaría las riendas de los Spurs.

Jordi Alba dice que quiere que vuelva Messi

Jordi Alba se ha referido durante la entrevista al programa de Risto Mejide, 'Viajando con Chester', al futuro de Leo Messi. "Me gustaría que volviese, pero no sé si volverá. No hemos hablado del tema, porque él tiene contrato con el PSG. Me gustaría que volviera. Sería bueno para el club y para él", destacó

Beccacece, nuevo técnico del Elche

Después de despedir a Pablo Machín, el Elche ha anunciado hoy el fichaje de Beccacece, un técnico argentino que se ocupará de intentar salvar al equipo del descenso y que firma hasta el 30 de junio de 2024. Es decir, hasta final de temporada y otra más.

Asensio sigue sin renovar

Marco Asensio sigue sin extender contrato con el Real Madrid. Su vinculación con el club blanco acaba el 30 de junio y las partes apenas tienen tres meses por delante para ponerse de acuerdo. Asensio recibió una oferta a la baja y la rechazó.

Sampaoli, despedido en el Sevilla

Jorge Sampaoli, técnico argentino, ha sido despedido en el Sevilla FC. El argentino se ha despedido de plantilla, club y aficionados en un comunicado. Así lo anunció el propio club de Nervión, que contratará a José Luis Mendilíbar como sustituto.

Mitoma, en el radar del United

Karou Mitoma, jugador japonés, está en el punto de mira del Manchester United de cada a la próxima temporada. El Brighton pagó 3 millones de euros por este jugador en 2021 y ahora podría tasar su precio en torno a unos 35M€.

Lyon quiere ampliar el contrato de Lacazette

Alexandre Lacazette podría extender su contrato con el OL. Así lo asegura la prensa gala y el periodista turco Ekrem Konur, que apunta que el Olympique de Lyon está pensando en ampliar el contrato del delantero francés hasta 2027.

Sigue el jaleo por la ficha de Gavi

El juzgado de lo mercantil desestima el recurso del Barcelona por Gavi. Ahora el club recurrirá en otras instancias. Por ahora, Gavi vuelve al filial y ahora mismo no puede ser inscrito la próxima temporada hasta que no se rebaje el limite salarial.

El Barça estudia una "fórmula Messi"

Lionel Messi sigue sin renovar con el PSG. Las conversaciones siguen abiertas entre los Messi y París, y aunque el Barcelona no ha hecho ninguna oferta. "Mundo Deportivo" dice que el club estudia nuevas fórmulas para el regreso del argentino, que es muy complicado.

Un candidato menos por Bellingham

La carrera por fichar a Jude Bellingham (Dortmund) sigue abierta. Sin embargo, ya hay un pretendiente que se ha caído. Se trata del Liverpool. 'The Athletic' explica que los "reds" se retiran al no poder competir económicamente con Real Madrid y Manchester City.

'Auba' ¿regreso a Barcelona?

Según "Mundo Deportivo", Pierre Emerick Aubameyang podría regresa al FC Barcelona a partir del próximo verano. Quiere salir del Chelsea, estuvo a gusto en el Barça y le gusta a Xavi. Además, sería un fichaje "low cost".

El Atleti "elige" a Arnau Martínez

Arnau Martínez, lateral derecho del Girona, es uno de los "elegidos" para la próxima temporada por parte del Atlético de Madrid. Según "As", las gestiones están avanzadas, el defensa gusta y acabará jugando en el conjunto rojiblanco.

Wirtz sigue interesando al Barça

Florian Wirtz no acaba de cerrar su fichaje por el Bayern de Múnich. Tiene contrato en vigor con el Bayer Leverkusen. Y, según la prensa alemana. El Barcelona se ha puesto en contacto con el padre y agente del jugador, para preguntar por su situación.

Conte, destitución inminente

Antonio Conte podría dejar de ser entrenador del Tottenham esta misma semana. Tras su incendiaria rueda de prensa cargando contra club y jugadores, 'TalkSPORT' adelanta que su recisión es inminente y se producirá esta semana.

Vlahovic y el Madrid, una relación ¿posible?

Dusan Vlahovic fue y será ofrecido al Real Madrid este verano. Según "As", la Juventus negoció la venta de Vlahovic con un equipo top de la Premier League el pasado invierno, pero no cuajó. Ahora, este verano, será ofrecido al Real Madrid.

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 21 de marzo de 2023. LaLiga avanza y aunque ya se ha cerrado la ventana de invierno, los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.