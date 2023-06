Los clubes siguen potenciándose de cara al próximo mercado de verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 19 de junio de 2023

Catalunya Radio: Darder, en la órbita del Barça

El cuadro azulgrana estaría valorando la posibilidad de incorporar a Sergi Darder, capitán del Espanyol, según ha informado "Catalunya Ràdio". No es el primero de la lista, pero sí que es una alternativa, según informan desde la radio autonómica catalana. arder podría salir del Espanyol por una cantidad muy inferior a la que marca su cláusula de rescisión (50 millones de euros), pero al estar en Segunda División, podría obtener su libertad por unos 10, según la misma información.

Oficial: Bravo renueva hasta 2024 con el Betis

El portero chileno del Betis, Claudio Bravo, ha renovado su contrato con el club andaluz. Así lo ha anunciado la propia entidad verdiblanca: "Claudio Bravo continuará ligado al Real Betis Balompié durante la temporada 2023/2024. El guardameta chileno seguirá defendiendo la portería bética la próxima campaña. Claudio Andrés Bravo Muñoz (Buin, Chile, 1983) llegó al Real Betis en verano de 2020. Desde su llegada a la disciplina verdiblanca, Bravo se ha convertido en uno de los pilares del vestuario, gracias a su experiencia y liderazgo. Como jugador verdiblanco, el guardameta chileno ha jugado un total de 65 partidos oficiales".

Oficial: Iraola, a la Premier

Andoni Iraola ha sido anunciado este lunes 19 de junio como nuevo entrenador del AFC Bournemouth. El preparador de 40 años viene de terminar una muy buena etapa en el Rayo Vallecano. Toda la información, aquí.

El Al Nassr quiere a Saúl Ñíguez

Según informa el 'Diario AS', el centrocampista del Atlético ya tiene la oferta sobre la mesa. El club rojiblanco no pondrá muchos obstáculos para su salida. Compartiría equipo con Cristiano. Saúl tiene contrato con el Atlético hasta 2026 y uno de los salarios más importantes de la plantilla rojiblanca (siete millones netos), así que la directiva colchonera no pondrá demasiados problemas para la salida del centrocampista alicantino, ya que su marcha permitiría liberar una importante cantidad del límite salarial.

El futuro de Mourinho sigue en el aire

Dan Friedkin no quiso confirmar la continuidad de José Mourinho al frente de la Roma. "¿Si se queda? Es la pregunta más popular. Es una gran persona", afirmó el dirigente ante la insistencia de los medios de comunicación. El técnico luso tiene contrato en Italia, pero cuenta con una suculenta oferta de Arabia Saudí sobre la mesa por dos temporadas que podría provocar su marcha. El PSG, el otro club con el que se le relacionaba, ya parece que tiene clara su elección: Luis Enrique.

El Barça hace oficial el fichaje de Mikayil Faye

El equipo azulgrana ha anunciado la llegada del central africano, el cual llega con ficha del filial.

Pep Guardiola no ve posible el fichaje de Mbappé

El técnico catalán ha comparecido en un acto en Barcelona en el cual ha sido preguntado por la posibilidad de fichar a Mbappé en 2024. "Vosotros sabéis dónde quiere ir", ha dicho el técnico de Sampedor.

Cobeño, principal candidato a tomar el relevo de Monchi

Según ha informado el 'Diario de Navarra', Braulio le ha comunicado este lunes su decisión de rechazar la oferta que el Sevilla le había hecho para tomar las riendas de la dirección deportiva del conjunto hispalense. Y tal y como informa 'Estadio Deportivo', es David Cobeño, actual director deportivo del Rayo Vallecano, el principal candidato ahora mismo para tomar el relevo de Monchi.

El Barça ve cerca el fichaje de Gündogan

Según informa 'Mundo Deportivo', el club azulgrana ha recibido mensajes positivos de su agente en las últimas horas en la línea de que acabará aceptando la oferta culé.

El Barça hace oficial el regreso de Ona Batlle

La zaguera catalana vuelve al Fútbol Club Barcelona a sus 24 años tras pasar por el Madrid CF, el Levante y el Manchester United

Kyle Walker negocia un nuevo contrato con el City

Según informa Fabrizio Romano, el Manchester City ha iniciado conversaciones con Kyle Walker para renovarle. El club inglés trata de quedarse al jugador ante el interés del Bayern de Múnich en ficharlo

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Joselu

El equipo madridista, tal y como se esperaba, ha hecho oficial la llegada de Joselu Mato, el cual llega cedido hasta final de temporada. El Real Madrid dispondrá de una opción de compra no obligatoria. Será presentado este martes a las 11 de la mañana en Valdebebas.

Modric no aclara su futuro

Luka Modric habló tras la final de la Nations League y aseguró que tiene decidido su futuro pero que no lo desvelaría en ese momento. Habrá que esperar pues a ver qué decide. La información que maneja GOAL es que seguirá en el Real Madrid, esa ha sido su intención durante toda la temporada y los millones que llegan de Oriente Medio no seducen a un Modric cuyo objetivo siempre ha sido el de estar la próxima temporada en el conjunto blanco.

Amrabat, seducido por el Atlético de Madrid

Sofyan Amrabat dejó la concentración de Marruecos, ya que el seleccionador Regragui dejó claro que estaba cansado y que había disputado muchos partidos durante la temporada, a lo que añadió además lo siguiente. "Además, parece que va a firmar por un nuevo club. No vamos a arriesgar". Según informa el 'Diario AS', el entorno del futbolista desliza que le seduce la opción del Atlético.

El Bayern, harto del Barcelona

Según informa 'BILD', la directiva del Bayern Munich está sorprendida ante las constantes declaraciones del entorno del Barcelona sobre sus jugadores. La última ha sido por Kimmich. Las afirmaciones de Xavi Hernández y Lewandowski sobre el centrocampista alemán no han sentado nada bien en Alemania.

El día de Joselu

El Real Madrid hará oficial en las próximas horas la llegada del delantero Joselu Mato procedente del Espanyol. Llegará cedido con una opción de compra no obligatoria.

Ansu Fati deja claras sus intenciones

Tras el partido ante Croacia, el futbolista español fue muy contundente sobre su futuro pese a los rumores que le sitúan fuera del Barcelona. "Tengo contrato con el Barça y mi intención es quedarme".

