Mercado de fichajes en directo del 11 de enero de 2024: noticias, traspasos y rumores de hoy

Los clubes buscan potenciarse durante un mercado de invierno que ya está abierto.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 11 de enero de 2024

El mensaje de Haaland para Sancho

Iván Villar renueva con el Celta hasta 2027

¿Se va Correa para Arabia?

Ángel Correa se está pensando si acepta una oferta que tiene de Arabia para marcharse en este mercado de invierno, según Marca. El club no le cierra la puerta, pero siempre que su salida deje una cantidad importante de dinero al club.

“Deco ya sabe que el Bayern ofrecerá 100M por Araújo en enero”

Sique Rodríguez desveló en "El Bar" que el conjunto alemán ha mantenido una reunión con el entorno del jugador uruguayo y que Thomas Tuchel, entrenador del Bayern, lo quiere ya.

Oficial: Fofana vuelve al Chelsea

El conjunto londinense ha hecho oficial el regreso de David Fofana. Al delantero, que estaba cedido en el Union Berlín, lo han recuperado para volver a cederlo a un club que cuente con los minutos que no tenía en Alemania. En las últimas semanas sonaba el Sevilla.

El Getafe rechaza la oferta del Arsenal por Mayoral

Los Gunners están en el mercado en busca de más poder de fuego durante la ventana de transferencias de enero, ya que jugadores como Gabriel Jesus, Kai Havertz y Eddie Nketiah no han logrado estar a la altura de lo esperado por en el Emirates Stadium. Mikel Arteta quiere un goleador probado para mantenerse en la lucha por el título de la Premier y la Champions League.

El Dortmund anuncia el regreso de Sancho

En 2021, el futbolista inglés fue vendido a Manchester United en 85 millones de euros. Ahora, el mediocampista regresa cedido por 6 meses y usará la camiseta número 10.

El Deportivo Alavés incorpora a Julen Jon Guerrero

El jugador llega a Vitoria-Gasteiz procedente de la Roma, donde ha militado en el conjunto sub-19 esta campaña, y tras el acuerdo alcanzado entre Deportivo Alavés y Real Madrid para su traspaso. Julen Jon se formó en las categorías inferiores de Málaga y Real Madrid, donde llegó hasta el equipo juvenil. La temporada pasada jugó en el Amorebieta en calidad de cedido y participó activamente en el ascenso del cuadro vizcaíno a LaLiga Hypermotion con más de 500 minutos disputados y cuatro goles anotados. El nuevo albiazul ya está en Vitoria-Gasteiz e integrará el plantel del filial babazorro a las órdenes de José Manuel Aira.

Ferguson, en la órbita del Chelsea

Informa The Standard que el Chelsea está interesado en el delantero irlandés del Brighton Evan Ferguson. El jugador, de sólo 19 años, encaja en el perfil de jóvenes promesas que busca el Chelsea. Eso sí, siempre según The Standard, su precio no bajaría de 100 millones de libras, lo que es lo mismo, 116 millones de euros.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en Europa que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla durante un mercado de invierno que ya está abierto. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. En España, el mercado de fichajes de invierno comenzó el 2 de enero de 2024 y finaliza el 1 de febrero, a las 23:59h.