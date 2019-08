RAC1: El Barcelona busca la cesión de Neymar con obligación de compra

El Paris Saint-Germain valoraría la oferta de los catalanes; semana clave para resolver la situación.

El FC y el entorno de Neymar trabajan para conseguir la cesión con opción de compra obligatoria del delantero brasileño del , que valora la propuesta de la entidad catalana. Al menos así lo ha informado este martes RAC1.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

De acuerdo con esa información, esta será una semana importante para desencallar la situación del futbolista sudamericano del conjunto parisino, que lleva mucho tiempo siendo uno de los grandes nombres del mercado de fichajes toda vez que su futuro sigue estando en el aire.

Relacionado también con el Real Madrid, el brasileño continúa teniendo claro que quiere marcharse del Parque de los Príncipes y las últimas informaciones apuntaban, además, a un ofrecimiento a un equipo de la Premier League. De hecho, en las últimas horas el diario Sport aseguraba que el equipo dirigido por Thomas Tuchel había ofrecido al futbolista al . Sin embargo, en Old Trafford habrían desestimado la opción de incorporar al atacante, quien tiene como gran prioridad su regreso al Barcelona.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Si bien RAC1 advierte que el club parisino se plantea la opción de que Neymar se marche cedido este mismo verano con una opción de compra obligatoria a final de temporada, hay que recordar que las relaciones entre el PSG y el Barcelona no son las mejores desde hace algunos años, especialmente desde la salida por la cláusula de Neymar (222 millones de euros) hacia la capital de . En ese sentido, parece difícil -que no imposible- que los galos acaben haciéndole un favor al campeón de con la cesión del ex crack del Santos.