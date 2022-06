Mercado de fichajes: dónde puede jugar Arturo Vidal, rumores, cuándo termina su contrato con Inter y cuál es el valor de su pase

El volante chileno apuesta por fichar en el Flamengo, pero en las últimas horas Al Rayyan dobló su apuesta con la intención de concretar su fichaje.

Tras la finalización de la temporada en Europa, los clubes ya trabajan en la conformación de sus equipos para la próxima campaña. Uno de ellos de Inter de Milán, que busca tanto reforzarse como desprenderse de algunos jugadores luego de no lograr defender el Scudetto y rematar como sublíder de la Serie A. En ese contexto, Arturo Vidal no entraría en los planes de Simone Inzaghi con el objetivo de liberar espacio salarial por lo que debe resolver su futuro.

El formado en Colo Colo terminó sumando pocos minutos en el último curso, tomando un rol secundario. En total, disputó 28 partidos en Liga, solo dos desde el arranque, alcanzando 713' en los que aportó con una conquista y dos asistencias. Muy lejos de los números que registró cuando los lombardos lograron alzar el título (14 de titular). Mientras que en Champions League su participación se remitió a 7 encuentros y en solo cuatro fue estelar marcándole al Sheriff Tiraspol de Moldavia en la fase de grupos. Finalmente, en Coppa Italia registró otros cinco cotejos y en Supercoppa completó 31 minutos.

Cabe recordar que el seleccionado con La Roja expresó sus deseos de volver a Sudamérica. En caso de concretarse su salida, se despedirá del Giuseppe Meazza con tres títulos: el logrado en 2020/2021 en el certamen doméstico y la Coppa Italia y la Supercoppa de este 2022. Asimismo, le pondrá fin a 15 años de carrera en Europa en los que conquistó 18 trofeos en sus pasos por Juventus, Bayern Munich, Barcelona y el Nerazzurri.

¿Dónde puede jugar Arturo Vidal?

Uno de los destinos que aparece en el horizonte del chileno es el Flamengo, cuadro del cual el nacido en San Joaquín se ha declarado fanático en varias oportunidades. De hecho, hace algunos semanas la prensa local afirmó que el hombre de La Roja habría comenzado las tratativas para asentarse en Río de Janeiro. El Rubro-Negro le ofrecería al mediocampista nacional cerca de 6 millones de euros, entre salario, premios e incentivos por objetivos logrados, una suma similar a la que percibe Gabigol. Según entiende GOAL, el directorio del equipo de la península ya lo buscó para formalizar su marcha, pagando su importe en cuotas, de cerca de 4,5 millones de dólares, para evitar problemas con el Fair Play Financiero. Vale mencionar que en marzo pasado, el King reveló su deseo de fichar en la escuadra que dirige Paulo Sousa y hace unos días alimentó las especulaciones sobre su futuro al compartir en sus redes sociales un registro en el que aparece su pareja, Sonia Isaza, bailando con la camiseta del Mengão. "Coloca a Dios al principio y será feliz al final", fue el enigmático mensaje que añadió a la publicación.

Pero no solo el vigente campeón peninsular lo pretende. Y es que el Al Rayyan de Qatar no renuncia a la idea de tenerlo entre sus filas y habrían doblado la apuesta con la intención de concretar el fichaje del ex Barcelona y potenciar aún más su plantel.

Según reporta La Tercera, el conjunto de Medio Oriente contemplaba un contrato de un año, con opción de otra temporada. Un vínculo que representaba un ingreso de poco más de 6 millones de dólares, la mitad de lo que recibe el colombiano James Rodríguez. "Ahora el cuadro qatarí subió la puntería. Los jeques que administran el club quieren dar el gran golpe de mercado en el fútbol asiático y están dispuestos a ofrecer dos años de contrato a Vidal", reza el matutino.

Pero además, le habrían ofrecido "un fuerte incremento en el salario que en la nueva propuesta contempla alrededor de 8 millones de dólares cada 365 días, muy cerca al sueldo que tiene en Inter de Milán hasta el 30 de junio".

“La oferta de Al Rayyan es muy importante. En este momento, Arturo Vidal está pensando de manera muy seria escuchar lo que tienen que ofrecer en el club asiático”, reconoció al citado medio un cercano al pilar de la 'Generación Dorada'.

¿Cuándo termina su contrato con Inter?

Arturo Vidal arribó al cuadro de Milán el 22 de septiembre de 2020 luego de su paso por el Camp Nou logrando la Supercopa de España y LaLiga entre 2018 y 2019.

Sus números con Barcelona

Fue Antonio Conte quien le permitió meterse nuevamente en la élite de Italia tras su fructífera etapa defendiendo a la Vecchia Signora, escuadra en la que registró 7 trofeos en su segunda experiencia en el Viejo Continente tras permanecer en Bayer Leverkusen entre 2007 y 2011. El valor nacional recaló en la tienda lombarda convirtiéndose en el segundo mejor pagado del club, firmado un contrato hasta junio de 2023 con un sueldo de 6 millones de euros por temporada (aproximadamente 5.500 millones de pesos), una cifra inferior a la que percibía en el cuadro culé de 8.5 de euros anuales por lo que debió resignar la diferencia tras ser declarado transferible.

¿Cuál es el valor de su pase?

En su plenitud, el volante llegó a estar valorado en 40 millones de euros. Hoy no goza de un gran protagonismo en Italia y eso influyó, junto a su edad, en una merma en su valor dentro del mercado de pases. En la última actualización realizada por el sitio especializado en esta materia, Transfermarkt, el chileno asoma en el puesto 19 con 2.5 millones de la divisa europea. Es decir, en los últimos años ha bajado 37,5 millones, superando en el ranking de los nacionales que militan en el Viejo Continente a Gary Medel y Claudio Bravo, pero detrás de Charles Aránguiz cotizado en 5 millones de euros, muy lejos de los 15 que llegó a costar durante la temporada 2018-2019, y de Alexis Sánchez que pasó de estar valorado en 70 millones de euros a 3.5 millones.