Mercado de fichajes de Colo Colo en vivo: los rumores de refuerzos para la segunda rueda 2022

El Cacique ya comienza a planificar la segunda rueda del Campeonato Nacional con la urgencia de fichar un arquero tras la lesión de Brayan Cortés.

Colo Colo, que finalizó la primera parte del Campeonato Nacional 2022 como campeón de invierno tras igualar ante Ñublense al cierre de la decimoquinta fecha, ya comienza a preparar lo que será el segundo semestre del torneo doméstico donde pelearán por bajar la estrella 33, defenderán su corona en Copa Chile y arrancarán su participación en Copa Sudamericana contra Inter de Porto Alegre tras ser transferido desde la CONMEBOL Libertadores como tercero de su zona.

Y uno de los principales objetivos de Gustavo Quinteros en materia de incorporaciones es la de un arquero tras la lesión que sufrió Brayan Cortés, titular e inamovible en el Popular. La rotura del menisco interno de la rodilla derecha lo dejó, al menos, un mes fuera de las canchas. De hecho, tuvo que ser sacado de la nómina de La Roja en la gira por Asia.

Mauricio Viana corre con ventaja

En Macul temen que el plazo de recuperación del meta iquiqueño se pueda extender más de lo presupuestado lo que obliga a los albos a apurar un reemplazo. Si bien ya se habían sondeado algunos nombres, como Gabriel Arias y Cristopher Toselli, el elegido por el estratega de los blancos sería Mauricio Viana puesto que el seleccionado tiene contrato vigente con Racing, al igual que el ex Universidad Católica con Central Córdoba. "Incorporar a alguno, por la posibilidad del tiempo que Brayan pueda estar afuera, no vendría mal tampoco", avisó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

De esta manera, uno de los tres cupos de refuerzo para la segunda mitad de temporada sería el golero de Deportes Puerto Montt, propuesto por Daniel Morón. “Me llena de orgullo ver que volvió a tener el nivel que siempre tuvo y que sea visto por el club más grande de Chile, como dicen. Es algo importante para su carrera y todo lo que ha hecho”, señaló el DT Erwin Durán sobre la opción de que su pupilo arribe al Cacique.

"Me manifestó que se siente bien y a gusto. A mí estos pequeños rumores me llegaron hace tiempo, pero no había nada claro. Ahora, me llegó la noticia de que sí están interesados”, agregó en diálogo con ADN. “¿Está capacitado para pelear un puesto en Colo Colo? Yo creo que sí, completamente. Confío en que tiene las condiciones para ser el número uno en Colo Colo y pelear el puesto con Brayan Cortés”, sentenció.

El guardameta tiene una dilatada trayectoria defendiendo a Santiago Wanderers, Jaguares de Chiapas y Sporting Cristal. Con el Decano se adjudicó el título de la Primera B en 2019.

El Presidente de Blanco y Negro confirmó el interés por Martín Rodríguez

Alfredo Stöhwing, timonel de los albos, aseguró que la dirigencia trabaja intensamente en el tema de los refuerzos, "viendo los requerimientos y la opinión del técnico, viendo presupuestos, alternativas, pues tenemos copado el cupo de extranjeros, hay muchas variables", manifestó.

En esa línea, se animó a adelantar el nombre de Martín Rodríguez quien tendría su tercer paso por la institución. "Martín Rodríguez le gusta bastante a Gustavo y es una de las alternativas para analizar que llegue. Dentro de todas las opciones, él es una. Hay que ver si tiene interés, en qué situación se encuentra. A mí me gusta, sin duda", dijo.

"Quinteros entiende los requerimientos de presupuesto, es flexible. Vamos a ver cómo se procede de aquí para adelante. No es un tema fácil, tenemos poco tiempo. Definimos que haremos intertemporada en Argentina, sería ideal que lleguen antes de viajar", completó.

Cabe recordar que el futbolista se despidió hace unos días del Altay SK de Turquía, club con el que no logró conseguir el objetivo de mantener la categoría. En la campaña, el extremo disputó 29 compromisos en los que se anotó tres goles y una asistencia.