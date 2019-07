Cerezo: "Si Griezmann firmó con el Barcelona en marzo, habrá consecuencias"

El presidente del Atlético de Madrid dijo que no sabe cuál será el futuro del delantero francés. "No estamos negociando con nadie", avisa.

El presidente del , Enrique Cerezo , aseguró este jueves que no sabe cuál será el futuro de Antoine Griezmann , delantero francés que ya anunció su decisión de abandonar el Wanda Metropolitano y que suena como refuerzo del para la próxima campaña.

A la salida de la sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde se sorteó el calendario para la temporada 2019/20, Cerezo fue preguntado acerca del próximo destino de Griezmann, pero el directivo rojiblanco no quiso confirmar si se iría al Barcelona, como se especula. Eso sí, confesó que 'todos los caminos apuntan allí' y habló del hecho de que el ex de la pudiera haber firmado un precontrato con el equipo azulgrana el pasado marzo.

"La verdad es que no lo sé pero si tu lo dices, y si lo ha firmado, tendrá sus consecuencias. No me parecería normal pero no sé si lo ha firmado o no y no sé si va al Barcelona o no. Esperad unos días, que me imagino que lo sabremos" , señaló. Al mismo tiempo, avisó que el Atlético no está "negociando con nadie" , en relación a un posible pago en cuotas por parte del Barcelona.

Sobre el posible interés del Atlético en Nelson Semedo , del Barcelona, Cerezo dijo que "a nosotros nos interesan todos los grandes jugadores". "Estamos intentando hacer un gran equipo. Hemos tenido bajas este año y creo que en este momento las estamos cubriendo con futbolistas de una gran calidad. Creo que haremos una magnífica temporada", finalizó.

Por otro lado, preguntado por los 127 millones que el Atlético paga por el fichaje de Joao Felix, aseguró: "Cada uno trae lo que quiere traer y veremos si realmente los vale. Yo creo que sí los vale. Es un fichaje bueno, magnífico. Es un jugador al que querían muchos equipos de Europa, equipos importantes. Hemos tenido la suerte de que a partir de la próxima temporada forme parte del Atlético de Madrid".

Consultado acerca de si el jugador ya tiene la capacidad de rendir como lo ha hecho Griezmann , contestó: "No soy adivino. Si vosotros consideráis que no está en condiciones, decídnoslo y tomaremos medidas".