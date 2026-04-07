Mensajes en clave a la FIFA... Una escalada que pone en peligro el Mundial de 2026

La tensión va en aumento antes del inicio de la Copa del Mundo, después de que un sindicato que representa a unos dos mil trabajadores del sector de la restauración en el estadio «SoFi» de Estados Unidos haya amenazado con ir a la huelga, una medida que podría complicar los preparativos para el próximo torneo en la ciudad de Los Ángeles.

En un comunicado emitido este lunes, el sindicato «Unite Local 11» instó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a excluir a la Administración de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos de cualquier función relacionada con la organización de los partidos del Mundial en Los Ángeles, advirtiendo de que ignorar estas demandas podría llevar a los trabajadores a intensificar sus acciones.

El sindicato, que representa a los cocineros y trabajadores de bares del estadio de Angewood, ha explicado que sus empleados siguen trabajando sin contratos formales, a pesar de que se acerca la fecha de inicio del torneo, lo que suscita una gran preocupación por sus derechos y condiciones laborales durante el evento mundial, según ha informado la cadena «Sky News».

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El sindicato ha presentado tres demandas principales a la FIFA y al propietario del estadio, «Cronky Sports and Entertainment», que consisten en un comunicado oficial que garantice la no participación de la Administración de Inmigración y Aduanas o de la Guardia Fronteriza en los eventos del torneo, además de la protección de los puestos de trabajo de los empleados afiliados a ella y la mejora del entorno laboral, así como el apoyo a programas de vivienda asequible para los trabajadores del sector hotelero.

Estas medidas se producen tras las declaraciones del director en funciones de la Administración de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, Todd Lyons, en las que afirmó que la Administración desempeñará un «papel fundamental» durante la Copa del Mundo, lo que el sindicato consideró una amenaza directa para la seguridad tanto de los trabajadores como de los aficionados en Los Ángeles.

Por su parte, la FIFA no ha emitido hasta ahora ningún comentario oficial, y los responsables del estadio «SoFi» han guardado silencio y se han negado a hacer declaraciones sobre la crisis creciente.

El sindicato añadió que también busca garantías de que no se recurrirá a tecnologías de inteligencia artificial durante el torneo, en caso de que ello suponga una reducción de las oportunidades de empleo o la supresión de algunos puestos de trabajo.

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Las reivindicaciones del sindicato no se limitaron únicamente a los aspectos profesionales, sino que vinculó sus acciones a cuestiones más amplias relacionadas con el aumento de los costes de la vivienda en la zona de Los Ángeles, especialmente en «Anglewood», exigiendo el apoyo al Fondo de Vivienda para la Fuerza Laboral, la imposición de restricciones a los alquileres a corto plazo, así como la adopción de políticas fiscales destinadas a financiar la vivienda asequible y proteger a las familias de inmigrantes.

Kurt Petersen, copresidente del sindicato, declaró en un comunicado oficial: «La FIFA y las empresas patrocinadoras obtendrán miles de millones de dólares por la celebración del evento, mientras se ignora el papel fundamental que desempeñan los cocineros, los trabajadores y los empleados de los puestos de comida, que constituyen la columna vertebral del éxito del torneo».

El sindicato ha afirmado que ha intentado en repetidas ocasiones mantener reuniones con la FIFA desde que se eligió a Los Ángeles como ciudad anfitriona, pero que todos sus intentos han sido ignorados, según sus propias palabras.

Está previsto que Los Ángeles acoja ocho partidos de la Copa del Mundo en el estadio «SoFi», comenzando con el enfrentamiento entre la selección de Estados Unidos y Paraguay el 12 de junio, en un ambiente tenso que podría ensombrecer el desarrollo del torneo.