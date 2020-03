Menotti, sobre Messi: “Es como un cazador de codornices que caza 1000 y, cuando caza 999, dicen que no está bien”

El exentrenador del seleccionado argentino defendió al 10 del Barcelona y pidió paciencia con Quique Setién.

En días calientes tras la derrota frente al , César Luis Menotti quiere usar paños fríos para describir la actualidad del . Y, en este contexto, salió a defender a Lionel Messi. “Es como un cazador de codornices que caza 1000 y, cuando caza 999, dicen que no está bien”, declaró el exentrenador del seleccionado argentino en la Cadena Ser.

“No puedes esperar que siempre lo resuelva él”, agregó el Flaco, siempre hablando del 10. Y continuó así con su defensa: “Dicen que no está bien, que no tiene puntería, pero Messi sigue siendo Messi. Yo estoy preocupado por el equipo, no por Messi porque no puedes esperar que siempre sea él quien tenga la solución. En el Barcelona tiene que aparecer alguien más”.

Por otra parte, Menotti pidió paciencia a la hora de criticar a Quique Setién: “El fútbol de Quique Setién está en adaptación. Está recién llegado. El Barça está en proceso de encontrar el equipo y especialmente en el mediocampo. Aquel centro del campo con Xavi e Iniesta no se encuentra tan fácilmente”.

Y, por último, dedicó también unas palabras para Frenkie De Jong. “El problema no pasa con él. Yo lo veo más cerca de ser Xavi que de Andrés Iniesta. Es un futbolista que puede jugar con la jerarquía de Busquets, que es un jugador intocable. Este chico juega bien al fútbol, pero yo no sé si podrá llegar a hacer gol algún día”, destacó sobre el holandés.