Menotti destaca el aporte de Marcelo Díaz en Racing: “El que sabe de fútbol, valora lo que hace”

El técnico que le dio su primer Mundial a Argentina valoró el presente del volante chileno en la Academia. “Tiene presencia, buen juego, equilibrio”.

Palabra autorizada. César Luis Menotti, el técnico que le dio su primer Mundial a Argentina, es un defensor del fútbol bien jugado y su palabra es ley en su país y varias partes del mundo.

El Flaco, quien destacó siempre por favorecer un fútbol técnico, estético y de posesión, comentó en diálogo con La Tercera el aporte de Marcelo Díaz en Racing, equipo con el que remató en la cúspide de la Superliga, con 36 unidades, tras 15 fechas.

El ex Universidad de Chile se convirtió en uno de los jugadores más destacados de su escuadra debido a su influencia en el juego del conjunto que manda en el certamen. De hecho, su aporte es resaltado desde todos los sectores, pese a que terminó fuera del equipo por un problema meniscal que padeció a mediados de noviembre.

“Díaz tiene presencia, buen juego, equilibrio. Le he visto partidos muy buenos. (Racing) es un equipo en construcción que está primero. Eso lo hace muy meritorio”, sostuvo en un adelanto que publica el matutino.

Asimismo, resaltó el juego que imprime el técnico de la Academia, Eduardo Coudet, en función de la posición en el terreno de juego. “La gente se olvida de los que generan fútbol. Se habla de Messi, pero no de Iniesta o del mismo Guardiola. Eso lo ven los que entienden el juego. Díaz es uno de esos jugadores. El que sabe de fútbol, valora lo que hace”, dijo.

Finalmente, también tuvo palabras para el arquero Gabriel Arias quien irrumpió en el balompié de aquel país a mediados de año, luego de una gran campaña con Unión La Calera, y se ganó su espacio en las oncenas del Chacho.

“Arias me gusta. Está entre los mejores arqueros del torneo. A mí, los futbolistas me sorprenden por la seguridad con que entienden el juego. En el caso de los arqueros, cuando sale, cuando no; cuando usa los pies y cuando no. Lo que ha hecho ahora es para tenerlo en cuenta. Lo he visto jugar muy bien”, cerró.