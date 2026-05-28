Memphis Depay vuelve por fin a ser titular en el Corinthians y habla sobre su futuro

Memphis Depay jugó el primer tiempo del partido que el Corinthians perdió 0-2 ante el Platense argentino en la Copa Libertadores, en la noche del miércoles al jueves. Así, suma minutos antes de incorporarse el sábado a la selección holandesa de Ronald Koeman.

El domingo, tras más de dos meses ausente, regresó al Corinthians y jugó media hora en la victoria 1-0 ante Atlético Mineiro.

Pese a su vuelta, el Timao cayó 0-2 ante Platense por doblete de Franco Zapiola: penalti en la primera parte y remate preciso tras el descanso.

Memphis, de 32 años, fue reemplazado en el descanso por Zakaria Labyad. A pesar de la derrota, el Corinthians termina primero del grupo E con 11 puntos y avanza a octavos de final.

El sábado el Corinthians visitará al Grêmio, pero Memphis ya no jugará: se unirá pronto a la concentración de la selección holandesa para los amistosos contra Argelia (3 de junio) y Uzbekistán (8 de junio).

Mientras, el club brasileño confía en renovarle: su contrato vence el 31 de julio y la prensa local se muestra optimista.

Tras el partido, Memphis habló en la zona mixta sobre su futuro en el Corinthians: «Ya he dicho y hecho suficiente. Todos saben lo que quiero. Me encanta el Corinthians y me gustaría quedarme, pero no es fácil».

Memphis, que llegó en 2024, cree que aún no ha terminado su etapa en Brasil. «Me veo quedándome. Estos dos años han pasado volando. Vine con un objetivo, pero tantas cosas han cambiado que ya no es el mismo. El Corinthians deberá mostrar ambición: es un gran club que merece más, sobre todo por su afición».