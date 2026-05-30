Medios ingleses reaccionan a la salida de Arne Slot y apuntan al mismo sucesor

La destitución de Arne Slot en el Liverpool ha sorprendido a Inglaterra. El técnico holandés fue despedido el sábado tras una temporada decepcionante, pese a haber ganado la liga en su primer año.

Según la BBC, el técnico holandés no lo veía venir: «Cuando la directiva del Liverpool le informó el sábado por la mañana de su cese, fue un shock para él», relata la cadena.

Sky Sports añade que el club no estaba contento con esta medida: «Desde el punto de vista humano, no parece justo despedir a un entrenador un año después de ganar la Premier, pero la decisión se basó sobre todo en motivos futbolísticos y en el estilo de juego».

The Athletic añade que la afición, descontenta, presionó para que Slot no siguiera: «La directiva lo respaldó todo el curso, pero el malestar de los aficionados hacía muy arriesgado iniciar la nueva temporada con él».

The Guardian añade que su método de trabajo fue cuestionado: «Su salida era inevitable para evitar más malestar. El estilo de juego del Liverpool debe adaptarse mejor a la evolución de la Premier League».

Según el diario, Andoni Iraola es el candidato más probable para sustituirlo. El técnico español, fichado en 2023 por el AFC Bournemouth a sugerencia de Richard Hughes —hoy director técnico del Liverpool—, cuenta con el respaldo del club.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, las negociaciones del contrato entre Liverpool e Iraola ya están muy avanzadas.