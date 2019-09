Medford mostró su enojo tras el empate con Olimpia: "Merecimos ganar"

Primera División de Honduras: El entrenador de Real España protestó por la labor del árbitro, quien a su juicio no cobó un claro penal.

Hernán Medford no dudó en exponer su malestar después del empate de Real frente a Olimpia por 1-1, partido en el cual consideró que el árbito Héctor Rodríguez falló al omitir un penal en favor de su equipo sobre el final.

"Merecimos ganar por una acción que creo que todo mundo vio y yo no tendría que comentar; si ustedes (prensa) son objetivos, tendrían que comentarlo, yo creo que todo Honduras lo vio, un penal clarito. Lamentable después del esfuerzo de todo el equipo", manifestó el entrenador del conjunto aurinegro.

A pesar de la protesta, Medford fue medido y no quiso ahondar en la labor del colegiado. "Yo no puedo hablar de eso, hay un respeto hacia ellos, pero nada más digo que ustedes (periodistas) deben comentar lo que pasó".

En la misma sintonía, el técnico costarricense ahondó: "Yo no tengo poder para hacer nada, estamos hablando de lo que pasó; hay gente que vio y es la que tiene que tomar decisiones. Si hay gente que no lo vio, estamos mal... Hay gente a la que no se castiga en este país, en el fútbol... pues si no se castigan, siguen cometiendo estos errores, seamos parejos y castiguemos a todos los que nos equivocamos".