Medford: "Fuimos superiores ante el mejor equipo de los Estados Unidos"

Primera División de Costa Rica: El DT de Herediano se mostró muy satisfecho luego del 3-1 ante Atlanta United en la ida de la serie de CONCACAF.

Herediano sorprendió a muchos este jueves por la noche al vencer a Atlanta United, el último campeón de la MLS, por 3-1, en su partido de ida de la serie de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Uno de los pocos que no se fue tan sorprendido fue el entrenador de los Florenses, Hernán Medford, quien aseguró que "muchos no respetaron al campeón".

"Del primer al último minuto jugamos muy bien, fuimos superiores ante el mejor equipo de los Estados Unidos, volvimos a demostrar por qué somos el campeón, todo es cuestión de actitud, tenemos condiciones para pelear internacionalmente", dijo el técnico de 50 años en unas declaraciones recogidas por Everardo Herrera.

Y aseguró que la victoria podría haber sido más abultada: "Queda esa espina de que pudimos haber anotado más goles. Todavía no se ha ganado nada, esto es un partido de 180 minutos y ganamos un primer tiempo, falta la otra mitad que no será nada fácil, no nos confiamos".

Por último, les mandó un mensaje a los que cuestionaron a su equipo luego de un mal arranque en el Torneo Clausura de Costa Rica: "Muchos no han respetado al campeón, cuando Herediano anda más o menos mal dicen de todo, vamos a ver que dicen ahora, el año pasado pasó lo mismo y cerramos bocas, que sigan así los amarillistas".

El partido de vuelta de la serie se disputará el próximo jueves, cuando Herediano busque abrochar su pasaje a los cuartos de final del certamen.