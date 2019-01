Medford, crítico con sus jugadores: "Tendrán que cambiar de actitud y dejar de celebrar"

El técnico de Herediano cuestionó con fuerza a su equipo tras la derrota con Grecia, por la 2ª fecha del Clausura.

El revés que sufrió Herediano en la noche del miércoles por 3-2 en condición de local a manos de Grecia provocó la reacción de su técnico, Hernán Medford, quien no dudó en cuestionar el nivel de sus dirigidos, que ya venían de empatar con San Carlos en el arranque del Clausura 2019.

"Tendrán que cambiar de actitud y dejar de celebrar, tienen campeonitis, tienen que bajarse de estar celebrando y hay que hablar fuerte, el campeonato ya pasó", enfatizó el técnico del equipo campeón en el reciente Apertura, en declaraciones a www.nacion.com.

En este contexto, el técnico nacido en Desamparados hace 50 años ahondó: "Perder en casa duele. Yo se lo he dicho a los jugadores, es actitud. No puede ser que son campeones hace 20 días y que en 20 días ahora somos malos. Es actitud, un equipo no puede ser campeón y en 20 días jugar así. Ellos deben asumir la responsabilidad. Se mantiene la misma filosofía de juego y todo".

Asimismo, Medford admitió que no es sencillo el menor tiempo de descanso con el que cuentan los que llegan a la definición. "A los equipos que llegan a las finales siempre les cuesta, los otros clubes tuvieron más tiempo. Yo prefiero llegar a una final y empezar así. Tampoco es una tragedia esto. Ahora no somos los más malos. Esto no es como empieza. Ustedes tenían a Herediano muerto, enterrado y fue campeón. El que critica, que critique objetivamente. Cuando resurja Herediano, qué decimos. Si hay una crítica normal, pero si la crítica nos dice que somos los más malos, yo difiero", disparó.

Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP/Getty Images