"Me veía siendo campeón en mayo y empacando maletas para irme al viejo continente": Daniel Muñoz

El jugador de Atlético Nacional es uno de los más cotizados del fútbol colombiano y se ve pronto en Europa.

Pese a la cuarentena que tiene paralizado el campeonato profesional del país, Daniel Muñoz está viviendo su momento más dulce en el fútbol. Consolidado como referente, capitán y titular en el equipo de Juan Carlos Osorio, el lateral/volante ha sido una de las grandes revelaciones en el último año de la Liga y ha puesto su nombre a nivel de Selección .

Figuras como Andrés Ricaurte, Iván Ramiro Córdoba y más recientemente Mauricio 'Chicho' Serna, han destacado sus cualidades como jugador de dos áreas y capacidad para figurar con solvencia en varias posiciones, las cuales lo catapultan no solo a la 'Tricolor', sino también a los mercados extranjeros para la próxima temporada. De hecho, ya había sonado con fuerza a finales del 2019 en .

Justamente hoy, a través de conferencia virtual con algunos medios de comunicación, Muñoz se refirió a esas posibilidades de salir pronto del Verde para continuar la proyección de su carrera. Una de ellas, según versiones, estaría en Porto, a lo que Daniel respondió que "Es algo tentador porque es suelo europeo y todo jugador sueña con jugar en el viejo continente y en un equipo grande como lo es Porto que para mi es un gran trampolín". Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por Goal, aseguraron que la única oferta oficial que se ha recibido por el '2' fue de Palmeiras en febrero y desde entonces no ha existido ningún otro documento oficial con intenciones de hacerse al jugador.

Si bien Muñoz dijo sentirse "tranquilo" y "en perfectas condiciones con Nacional, con mi familia y con la hinchada", sabe que el próximo mercado le puede traer cambios en su futuro. "Lo otro lo va dando el tiempo, tendremos que analizar lo que mejor me conviene y le conviene a Nacional. En caso de que llegue una buena oferta, la analizaremos".

El polifuncional se confesó al revelar cuáles eran sus planes para este año de todo haber seguido normal, sin afectaciones por la pandemia: "Te soy sincero. Me veía siendo campeón en mayo y empacando maletas para irme al viejo continente. Pero las cosas de Dios dijeron que todo cambiaba. Esperemos a ver cómo se da todo de aquí en adelante, porque los planes cambiaron".

Y sobre los comentarios positivos que ha recibido en los últimos días, afirmó que "Creo que son comentarios que cuando llegan a tu cabeza te motivan. Tengo algo y es que siempre me he mantenido centrado. Lo que vivo a día de hoy por esos comentarios, no puedo decir que soy el mejor jugador. Eso me motiva a seguir trabajando. Estos comentarios me motivan a trabajar día a día. Que te ayudan a ser mejor persona, a ser mucho mejor de lo que sos".

En esa misma línea reflexionó sobre las declaraciones de 'Chicho' Serna y su recomendación a Juan Román Riquelme para que Boca lo busque: "Acerca de Boca, de las recomendaciones que dio 'Chicho', creo que las da un ídolo de Boca, un colombiano que triunfó allí. Para mí es muy importante saber que 'Chicho' cree en las condiciones que yo tengo y que puedo triunfar en Boca siendo uno de los más grandes de América. Para mi es muy importante que esa puerta se pueda tocar y por qué no, que en cualquier momento se pueda abrir".

Si bien aún ronda la incertidumbre sobre cuándo se volverá a reactivar el mercado de pases, parece bastante definido que los días de Daniel Muñoz en el fútbol colombiano van en cuenta regresiva.