Mbappé: "Me sentí un poco decepcionado por no salir del PSG en verano"

Este domingo se ha publicado una entrevista de Amazon Prime en la que Kylian Mbappé se sinceró junto a Thierry Henry, exfutbolista del Arsenal y del Barcelona, entre otros. En dicha conversación, hablaron sobre su no llegada al Real Madrid el pasado verano.

Historia Goal: del sufrimiento de Mbappé a la frase clave de su madre

En dicha charla ha llegado a decir que se sintió "decepcionado" por no salir del París Saint-Germain durante el mercado estival. "Un poco. No es fácil. Pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. La gente me preguntaba si no estaba decepcionado... sí, un poco al principio cuando quería irme, pero no estaba jugando en National (tercera división francesa). Estoy en un equipo que quiere ganar la Champions League, soy parisino, me siento genial... pero en verano quería descubrir otra cosa".

El artículo sigue a continuación

Además, también habló sobre su nivel de español. "Sí, es muy bueno. Siempre quise ser un gran jugador de fútbol y un personaje público importante. No puedes querer ser una estrella internacional y hablar solamente francés, no tiene ningún sentido. Si tú llegas a España y sabes hablar... todo va a ser mejor".

También sorprendió declarando que llegó a pensar en dejar la selección francesa. "Mis padres sabían que quería irme, pero me dijeron que volviera a concentrarme en el campo. Discutí mucho con mis padres tras la Eurocopa y el penalti ante Suiza".