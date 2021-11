Mbappé: "Estoy feliz, ahora vienen muchas cosas y grandes desafíos"

Kylian Mbappé ha vuelto a hablar. El delantero del PSG se ha pronunciado antes del partido que disputa Francia ante Kazajistán y ha dejado varios titulares interesantes. En una entrevista con "TNT Brasil", el gran objeto de deseo del PSG se ha sincerado y ha hablado sobre su futuro, dejando la puerta más que abierta a que haya cambios.

"He pasado cinco años extraordinarios, he aprovechado cada instante y sigo haciéndolo. Ahora vienen muchas cosas, grandes desafíos y ya he hablado de eso", reconocía el atacante francés, uno de los grandes protagonistas en el fútbol mundial en los últimos años.

Mbappé reconoce que está feliz

El jugador ha admitido que está pasando un gran momento. No solo eso, sino que ha reconocido que está "feliz tanto en el terreno de juego como en mi vida personal".

Su permanencia en París, tratada

Durante la entrevista, Mbappé ha hablado sobre si permanecerá en París, el tema más seguido y comentado en los últimos meses. El jugador fue sincero al respecto.

"Estoy aquí, estoy aquí todavía, estoy aquí esta temporada", expresó.