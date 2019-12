Mbappé, coronado mejor jugador de Francia, habla su duelo con Messi

Kylian Mbappé fue elegido como jugador del año para France Football y en una entrevista para dicha publicación repasó varios temas, uno de ellos su guerra con Leo.

“Al final de la temporada pasada luchábamos por la Bota de Oro y yo intenté superarme. Me di cuenta de que podía tratar de buscar el trofeo de mejor anotador europeo, aunque enfrente había un duro rival como Messi. Si yo marcaba dos, él hacía tres; Si anotaba un hat-trick, él me superaba con un póquer. Era tan de locos que lo hablé con Ousmane Dembélé: No es posible, ¿lo hace a propósito? ¿Mira la cantidad de goles que marco? “ ¡ Por supuesto que te está mirando! "Me dije a mí mismo:" Ah sí, de todos modos Messi me está mirando ..."Es halagador ver que un jugador así no te descuida".