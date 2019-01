Maylor Núñez: "Siempre soñé con jugar aquí, ahora hay que aprovechar el momento"

Tras la lesión de John Paul Suazo, el lateral derecho de 22 años espera estar a la altura de las circunstancias en el Olimpia de Keosseián.

Maylor Núñez sabe que no debe desaprovechar su oportunidad de ser titular en Olimpia. Tras la lesión de John Paul Suazo ante Vida, el jugador de 22 años tendrá el reto de ocupar el puesto en la banda derecha del equipo. La primera prueba será en el partido de los Melenudos de este domingo ante CD Honduras, como local.

"Tengo que aprovechar la oportunidad que me queda, pero hay que seguir trabajando y darlo todo en la cancha y seguir sumando partido. Yo siempre soñé con jugar aquí y ahora hay que aprovechar el momento. Yo estoy solo en este puedo de lateral y me toca apretar", comentó Núñez en declaraciones recogidas por Diez.hn.

El artículo sigue a continuación

Igualmente, el jugador reconoce que no tiene que dejarlo tranquilo ser el único lateral derecho del plantel albo: "Por eso no me tengo que relajar, tengo que apretar y ganarme el puesto. Presión no hay, yo voy a seguir trabajando, voy a jugar mi fútbol que es atacar y defender".

Por último, Núñez habló sobre lo que le pide el técnico uruguayo Manuel Keosseián: "Atacar bastante, subir sin el balón, la pelota va caer allá y aprovechar. Además hay que mandar centros para los delanteros que tenemos".

Olimpia viene de ganarle a Vida por 1-0 en su primer partido y es uno de cinco equipos que marchan con tres puntos en la tabla de posiciones de cara a la segunda jornada del Clausura.