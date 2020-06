Mayer Candelo: "Ojalá a los 20 años me hubiera dirigido Lillo, hubiera sido Messi"

El director técnico del Cortuluá defendió el conocimiento y capacidad del cuestionado entrenador español, hoy asistente de Guardiola en el City.

Aprovechando los 74 años de su querido Millonarios, el ex-volante fue invitado a El Vbar de Caracol Radio, no solo para hablar de su sentimiento por el equipo Embajador, sino también para conocer más conceptos ahora en su nuevo rol como director técnico.

Candelo, reconocido también por profesar su amor tanto al equipo azul, como al por igual, habló con alegría de este 18 de junio: "Es un día especial para todos por lo que ha representado en la historia del FPC. Son 74 años de grandeza".

Mientras da sus primeros pasos como técnico y espera por una oportunidad para dirigir tanto a los Azucareros, como a Millos, Mayer agradeció haber tenido grandes técnicos a lo largo de su carrera: "De todos los entrenadores aprendí. Me dejaron muchas enseñanzas. Todas las vivencias que tuve fueron maravillosas".

Entre todos esos mentores, destacó la figura del español Juan Manuel Lillo, quien lo dirigió en su paso por la capital cuando Candelo aún vestía la camiseta azul. Y para él su capacidad para enseñar y formar jugadores es tan alta, que hubiese querido tenerlo mucho antes:

"Ojalá a los 20 años me hubiera tocado Lillo, hubiera sido Messi"

Del ahora asistente técnico de Pep Guardiola en el , el '10' aclaró que, contrario al pensamiento común del colectivo, Lillo "no es versero" pese a su pálido palmarés. "Que aquí no valoremos a los que nos vienen a enseñar es diferente", precisó, añadiendo que muchas veces el 'Míster' era señalado por la prensa al no contestarle lo que ellos esperaban sino lo que él pensaba.