Maxime López y su posible fichaje por el Sevilla: "Ha habido contactos, no voy a mentir"

El centrocampista francés acaba contrato con el Marsella en 2021 y podría acabar saliendo por un precio asequible.

Maxime López lleva meses en la agenda del . El jugador del Olympique de ha reconocido que pudo recalar en el Ramón Sánchez-Pizjuán tanto en el verano de 2019 como en este mercado invernal de 2020 pero el cuadro galo no quiso dejarle marchar. +

“Ha habido contactos con el Sevilla, no voy a mentir. En enero, en particular, estaban muy interesados, pero había dudas de que me fuera entonces. Hubo contactos también en verano, pero cuando el club rechaza 15 millones por ti es agradable; cuentan contigo”, explicó en France Football.

A pesar de su futuro incierto, el centrcampista criado en la cantera del club del sur de Francua ha seguido siendo importante en los planes del OM, donde esta temporada ha disputado 27 partidos y ha dado 3 asistencias de gol en casi 1500 minutos de juego.

Ahora, López termina contrato en 2021 y su intención no pasa por extender su contrato con el Marsella y el centrocampista de 22 años podría salir este verano por un precio más asequible de los 15 millones rechazados hace menos de un año, ya que es la única oportunidad de los franceses de hacer caja por él. El Sevilla lleva tiempo detrá suya y necesita, como mínimo, un sustituto para Éver Banega en el centro del campo.