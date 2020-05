Maxi Rodríguez confirmó que una vez tuvo un pedido muy especial: "Me llamó Román"

"Me dijo que sabía mi respuesta, pero que me tenía que llamar igual", empezó explicando la Fiera en una entrevista. Y claro, cómo no lo iba a llamar.

A sus 39 años, Maxi Rodríguez sigue dando cátedra en su querido . Líder adentro y afuera de la cancha, transita el aislamiento en pleno disfrute de su familia, pero extraña demasiado el Estadio Marcelo Bielsa: "Me llena el alma salir a la cancha de Newell's", sostuvo en una entrevista con 90 minutos de fútbol, por Fox Sports. Pero lo llamativo fue una confesión en torno a un llamado de Juan Román Riquelme.

"Con Román hablé, con Carlos Bianchi también hemos hablado en ese tiempo. Román me dijo: 'Sé la respuesta, pero te tengo que hablar'", reveló Maxi Rodríguez, en relación a la última etapa del "Virrey" en Boca.

Pero el amor por la Lepra es tal, que jamás ningún coqueteo lo sedujo para cambiar de camiseta en . "Creo que todos los jugadores en algún momento desean de pasar por River o Boca. Y sinceramente eso a mí no me pasó. Hubiese sido hermoso jugar en La Bombonera, jugar en el Monumental, pero a mí lo que más me llena el alma es salir a la cancha de Newell's. En ese sentido estoy muy tranquilo. No es que me reprochó algo de me hubiese gustado jugar en algún lado", explicó.

"Yo cuando me pongo la camiseta de Newell's o de la Selección Argentina disfruto de una manera... Son incomparables esas dos camisetas. Ojalá que Scaloni me llame para volver a entrenar un minutos nada más. Ya estoy tranquilo con entrenar", finalizó el jugador, ¿se le dará ese deseo en la Albiceleste?.