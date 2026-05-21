Max Huiberts revela: estas tres estrellas mundiales estuvieron a punto de fichar por el AZ

Los sudamericanos Ángel Di María, Alexandre Pato y Philippe Coutinho fueron opciones serias para el AZ durante la etapa de Max Huiberts como director técnico. Así lo reveló el directivo saliente en una entrevista con el Noordhollands Dagblad.

Huiberts, de 55 años, dirigió el área deportiva del club de Alkmaar durante una década y admite que dejaron escapar varias oportunidades.

«Recuerdo a Jan Paul van Hecke; queríamos ficharlo, pero el Brighton intervino y se fue allí», explica Huiberts, quien también deseaba incorporar al internacional holandés Micky van de Ven cuando jugaba en el FC Volendam.

Fuera de Holanda, el AZ dejó pasar a varias estrellas mundiales, sobre todo de Sudamérica.

«Marcel Brands se ocupó de Ángel Di María. Lo mismo ocurrió con el delantero brasileño Alexandre Pato, por el que Dick Scheringa estaba dispuesto a pagar mucho dinero; al final eligió el AC Milan. Una pena eterna».

«Estuve en Río de Janeiro con los representantes de Philippe Coutinho; nos contactamos cuando tenía quince años», recuerda.

Aun así, Huiberts se siente orgulloso de los delanteros que sí fichó: Vincent Janssen, Wout Weghorst, Vangelis Pavlidis y Troy Parrott.