Mauro Zárate: "Todas las noches pienso en la final contra River"

El delantero de Boca, figura desde que llegó Alfaro, reconoció que todavía tiene "bronca" por no haber jugado ni un minuto en el Bernabéu.

Mauro Zárate es uno de los puntos más altos que tiene Boca desde que llegó Gustavo Alfaro y el goleador del equipo en el año, con cinco tantos. Por eso, a la distancia, resulta increíble que no haya jugado ni un minuto en la definición de la 2018 frente a River en el Santiago Bernabéu. Una situación que el propio delantero reconoce que aún le pesa: "Me queda esa bronca de no haber jugado, pero ya está. Hablé con Guillermo, pero ahora no sirve de nada, hay que dar vuelta la página".

En diálogo con radio La Red, el atacante también reconoció que todavía no logró superar el mal trago por la derrota: "Todas las noches me viene algún pensamiento de la final. Habría sido lindo ganarla". Además, reconoció que, si bien le gustaría una revancha con el Millonario, su objetivo es otro: "Lo que quiero es que Boca vuelva a estar en la final de la Copa. ¿Que sea otra vez contra River? Que se dé lo que se tenga que dar".