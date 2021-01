¿Mauro Zárate también prepara la despedida? "Estando así no me sirve seguir"

El delantero, de poca participación durante el ciclo de Russo, puso en duda su continuidad en Boca si no logra regularidad en el equipo.

La paz en Boca luego de conseguir la Copa Diego Maradona duró poco más de 24 horas. Pasado ese lapso de tiempo, comenzaron las declaraciones de varios futbolistas que no hicieron más que levantar la polvareda que provocó la dura eliminación en ante Santos. Y a la entrevista del Toto Salvio, en la que pareció criticar a sus propios compañeros, fue Mauro Zárate quien se mostró incómodo por su lugar en el equipo, poniendo en duda su futuro en el club.

En diálogo con el programa Líbero, por TyC Sports, el delantero dejó claro que "estando así en Boca no me sirve seguir. Eso lo sabemos, no tengo ni que esconder esa respuesta. En su momento decidí quedarme por lo que hablé con Miguel. Después no terminé siendo lo importante que quería ser jugando la Copa o los partidos importantes, pero eso se hablará en estos días tanto con Miguel como con el Consejo pero sin discutir. Yo no estoy para discutir, ni para apurar. Hablaremos tranquilos, veremos lo que es mejor para el club, lo que es mejor para mí y llegaremos a un acuerdo sin ningún problema".

De todas maneras, no esquivó la autocrítica: "tuve momentos buenos, malos y momentos en los que no tuve el rendimiento que quería. Excusas no pongo nunca. Si llegan lesiones es mala suerte pero también es un tema de uno, que tendría que haber tenido mas cuidado o entrenar menos. Todo lo que pasa es por culpa o mérito de uno", para luego desarrollar que "lo más difícil para mí y creo que para cualquier jugador, es no tener minutos. También están las lesiones que te pueden tocar, que molestan. Momentos difíciles creo que fueron esos, nada más. Disfruto mucho el estar en Boca, sino no me hubiera quedado".

Más equipos

Y a la hora de darle valor al reciente título, coincidió con lo dicho por Russo y Tevez en San Juan: "¿Cómo no vamos a festejar? Es otro título. Hay algunos que están de vacaciones y nosotros estábamos levantando otra copa. Había muchos que la querían levantar, como nosotros queríamos levantar la , hay que ser realistas".