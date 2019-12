Mauricio Pinilla reveló las consecuencias tras el conflicto Vidal-Bravo: "Nos distanció a todos”

"Las frustraciones deportivas empezaron a pegar coletazos", sostuvo el ariete que compartiera las filas de La Roja con el volante y el otrora capitán.

A pesar de que Arturo Vidal y Claudio Bravo demostraron que pudieron convivir al momento de coincidir nuevamente en una convocatoria de la Selección chilena, la relación está lejos de ser estrecha. Uno de los hombres que compartió plantel con ambos futbolistas fue Mauricio Pinilla, quien se expresó acerca de esta diferencia al ser consultado y cómo impactó negativamente en La Roja.

"Ellos eran muy amigos. Después de lo que pasó se distanciaron, y nos distanció un poco a todos. Esto era para solucionarlo rápidamente, se alargó mucho. No se juntaron en la Selección ni se hablaron. Las frustraciones deportivas empezaron a pegar coletazos y llegaron al grupo. La Selección venía con mucho éxito y termina con un fracaso muy potente", expresó el delantero de 35 años en testimonios al programa Sin Barreras del CDF.

Por otra parte, el atacante -que está a la espera de definir su futuro de cara a la temporada 2020- se resignó ante la chance de volver a Universidad de : "Es difícil que (Rodrigo) Goldberg me llame. No me tiene buena, no sé qué tendrá conmigo, pero no creo que me llame. Nunca habló bien de mí… Por sanidad para ambas partes, hay ciclos que es mejor cerrar", aseveró.

“Cuando Heller dijo ‘Pinilla no es más jugador de la U’ me sentí traicionado. Para algunos hinchas quedé yo como traidor y no fue así. Peleé por muchas cosas, quizás me puse medio sindicalista y al final pagué el precio que están pagando todos los jugadores”, cerró.