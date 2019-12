Mauricio Pinilla: "Johnny Herrera es la historia de la U"

El ariete de Coquimbo Unido lamentó la salida del arquero, quien fue desvinculado este martes. "Estoy con pena y tristeza", reveló el ahora excapitán.

Este martes Johnny Herrera dijo adiós a su histórico paso por Universidad de Chile. El conjunto azul tomó la determinación de desvincular al jugador más ganador en la historia de la institución, con 13 títulos (ocho en campeonatos nacionales, tres de Copa , una Supercopa y la 2011).

Con 38 años, el denominado Samurai Azul sostuvo que el término contractual se dio a pedido del técnico Hernán Caputto, quien fue ratificado por la directiva. "El entrenador tomo su decisión de no contar conmigo”, detalló a la salida del Centro Deportivo Azul. Y tras el anuncio, tomó la palabra el director deportivo Rodrigo Goldberg quien aseguró que esperan poder hacerle un partido de despedida cuando firme su retiro.

Y esta jornada fue Mauricio Pinilla quien profundizó sobre la salida del ahora ex capitán. "Eres un gran ídolo para nosotros, desde niño. No sé si sea un día especial, pero quería saludarte por todo lo que has dado a nosotros en la U, y también por la Selección y como persona. Lo he dicho en varias ocasiones, Johnny es la historia de la U, de lo más representativo en la última década. No es un jugador conflictivo, es el típico jugador que los clubes necesitan. Lo avalan las estadísticas y partidos, lo demuestra en cancha", expresó el ariete de en diálogo con Radio Cooperativa.

Y en la misma línea, y con el angolino presente como invitado, reiteró que "Johnny es de lo mejor que ha tenido en el último tiempo". A lo que el golero respondió: "Hubiera sido diferente el presente de la U con Mauricio en cancha. Siempre aportó y fue de lo mejorcito que tuvimos en la cancha en los últimos años".

Luego, el meta expresó su sentir por la forma en que se generó su partida. "Estoy con pena y tristeza, porque uno no espera salir de esa forma de su casa", dijo. "Los principales testigos que sabían lo que yo daba por la U era mi familia, mi entorno. Estaba dispuesto a dar mi brazo a torcer, bajar mis pretensiones económicas y seguir. Pero nada, estaba todo cocinado", agregó.

Cabe destacar que este jueves, unos 200 fanáticos azules acudieron al CDA para realizar una protesta en contra de la dirigencia.