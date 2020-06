Mauricio Isla admite que quiere jugar en Boca y en la U

El Huaso eligió los dos equipos para cerrar su exitosa carrera aunque reconoció que no hay negociaciones oficiales con la directiva xeneize.

Mauricio Isla le dijo a los niños de la Escuela de La Serena que quiere ir a Boca y a la U, pero no confirmó su futuro, que está lejos del Fenerbahçe. El lateral derecho de , que a principio de año reconoció tres llamados de Román Riquelme, manifestó sus intenciones con claridad.

"Hasta ahora no sé dónde me voy a ir. Hasta ahora no sé nada, yo he tenido solo una conversación con y ellos me pidieron, pero hasta ahora no sé nada. Si me encantaría de corazón jugar en la U, es mi sueño, es el sueño de mi madre y de mi familia. Cuando uno tiene algo en el corazón claramente quiere jugar, pero, ¿te digo la verdad? Ojalá juegue en los dos: en Boca y en la U", dijo el Huaso en la charla con los juveniles loínos.

Eso sí, el Huaso aterrizó las posibilidades de convertirse en xeneize en el corto plazo: "Tengo un acuerdo con el Fenerbahçe para quedar libre ahora, que ya estoy libre y poder elegir lo mejor. No se a dónde voy a ir. Los periodistas, la gente habla y escribe muchas cosas, en este momento se habla de Boca Juniors, se habla que me voy a la U, y no tengo ninguna conversación 100% con nadie aún. Tengo que esperar, seguir entrenando para que llegue la decisión de irme a un equipo estar al cien”.

"Nada es imposible", había adelantado Chelo Delgado sobre la 'obsesión' de mercado que mantienen por el 4 chileno. El sondeo de River no avanzó y en la U entienden que la intención de Isla es mantenerse al menos un par de temporadas más en el extranjero antes de debutar en el campeonato local.