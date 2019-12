Matthijs de Ligt gana el 'Trofeo Kopa' 2019 en la gala del Balón de Oro

En la gala que France Football realiza este lunes por el Balón de Oro, se ha dado ha conocer que Matthijs de Ligt es el ganador del 'Trofeo Kopa' 2019, un galardón que la revista francesa otorga desde el año pasado.

Here is the 2019 Kopa Trophy Top 3 ⤵️



1. Matthijs de Ligt

2. @Sanchooo10

3. @joaofelix70



