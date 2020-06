Matías Pisano confirmó su salida del América de Cali

El argentino de 28 años publicó su despedida en Instagram con un sentido mensaje a la hinchada.

"Llegué diciendo que iba a darlo todo para conseguir que el club vuelva a lo más alto del torneo local y del continente y hoy me despido campeón del fútbol colombiano y con el recuerdo cercano del gol en . Y así es como el América merece estar: En lo más alto de y siendo protagonista de cada torneo continental". De esta manera inició Matías Pisano su sentido mensaje de despedida, tras no concretarse su continuidad.

Luego de muchos ires y venires, idas y vueltas, versiones del jugador y su representante, así como del América en voz del presidente Mauricio Romero y el dueño Tulio Gómez, el volante dio por finalizado el capítulo en el fútbol colombiano.

"Si marqué cosas que no me gustaban de la estructura del club es porque creo, con todas mis convicciones y porque así lo dice la historia, que está para mucho más. Y para seguir creciendo hay que pensar como campeones y mejorar. No debe pasar nunca más tanto tiempo para volver a festejar, los logros tienen que volverse costumbre", agregó Pisano en la publicación de Instagram, remarcando una vez más las profundas diferencias que tuvo con la dirigencia 'Escarlata'.

"Para todos los hinchas que me han hecho sentir como en mi casa, gracias. Gracias por dejarme ser parte de la rica y enorme historia de este club GIGANTE. Seguiré cada partido desde donde esté. Me voy con la alegría de haber dejado todo por los objetivos y haberlos cumplido. Nunca los voy a olvidar", finalizó.

Llegado de en 2019, el ex-volante de Independiente, Cruzeiro y Tijuana visitó la camiseta roja en 35 partidos, marcando un gol y siendo una de las fichas importantes de Alexandre Guimaraes en la campaña del título alcanzado en 2019.