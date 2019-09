Matías Fernández deja atrás su lesión: volvió a la citación en Junior

El volante chileno está en la nómina para el partido de este jueves ante Deportivo Cali, por los cuartos de final de la Copa Águila.

prepara lo que será el enfrentamiento de vuelta de los cuartos de final de la Copa Águila, frente a , en el estado Metropolitano Roberto Meléndez.

Y luego de dejar atrás una lesión un su muslo derecho, después de disputar ocho minutos en el duelo contra de la primera fecha de la Liga Águila, el entrenador uruguayo Julio Comesaña confirmó que el volante chileno Matías Fernández regresa a una convocatoria oficial del conjunto 'rojiblanco'.

De esta manera, Fernández podría sumar minutos en el duelo donde su escuadra tendrá la tarea de remontar un ajustado 2-1 si quiere avanzar a semifinales del campeonato.

El equipo ganador de esta serie chocará en semifinales del certamen con el vencedor de la llave que protagonizan Deportes Tolima y que tiene al cuadro 'pijao' con ventaja tras imponerse 1-0 en su visita al Atanasio Girardot.

Cabe recordar que hace unos días, el ex declaró que "mucho tiempo lesionado no es fácil, no he podido cumplir las expectativas que la gente esperaba, pero tengan claro que con la gracia de dios y mi familia sigo con las mismas ganas de revertir la situación y ser un gran aporte para el equipo”.

📝| Nómina de 18 convocados para el partido frente @AsoDeporCali en el Metropolitano.



🏆Copa Aguila | #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/Z5L5kEtFRY — Club Junior FC (@JuniorClubSA) September 12, 2019