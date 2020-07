Matías Coloca incursiona en el negocio de los postres

El portero de Firpo también encontró otra fuente de ingresos.



Matías Coloca ha decidido emprender un negocio de helados artesanales, y tiene de socios a una familia de salvadoreños, donde actualmente está pasando la cuarentna en compañía de su esposa



El guardameta, que a su vez distribuye su tiempo como presentador de televisión, contó sobre este nuevo emprendimiento: “Cuando probé el sorbete también apoyé la idea que comenzaran a comercializar. Después que lo hicieron traté de ayudar en todo lo que se pueda, porque así como está la situación siempre es bueno tener un plan B”.





Y agregó: “No queda otra que salir para buscar dinero; obviamente que eso significa que no se va a llegar de la mejor manera a la pretemporada. No queda de otra que, al no recibir nada, el fútbol pasa a segundo plano. La prioridad es la familia”.