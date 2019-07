Mateu Alemany se reunirá con Peter Lim en Singapur para atajar la crisis en el Valencia

El dirigente espera limar asperezas con el propietario para poder cumplir su deseo de seguir en Mestalla y viaja este jueves junto a Anil Murthy.

Mateu Alemany viajará en próximas fechas hasta Singapur para tener una reunión con el dueño del CF, el empresario Peter Lim. Después de unos días de máxima tensión, donde incluso se puso en duda la continuidad del propio Mateu Alemany y del jefe del área técnica, Pablo Longoria, las aguas parecen haber vuelto a su cauce. Y de momento, la decisión es que el proyecto no se rompa y que se produzca una reunión definitiva entre Peter Lim y Alemany, que tiene pensado desplazarse a Singapur este jueves, tal y como ha explicado el presidente, Anil Murthy, en un comunicado.

El pasado lunes, el propio Alemany, acompañado de Longoria mantuvo una reunión de varias horas con el presidente y hombre de Lim en Valencia, Anil Murthy, que fue increpado a las puertas de las oficinas del club por aficionados descontentos con los posibles cambios en el organigrama deportivo. Tras este encuentro explicaba su postura: "Yo quiero seguir en el Valencia como siempre me he visto y he querido quedarme; es positivo que se hablen las cosas. Meriton tiene su punto de vista y tenemos que buscar puntos en común".

Los problemas, que deben resolverse con esta visita a Singapur, comenzaron por el presunto interés de Lim de controlar más la parcela deportiva y es similar al que ocurrió en 2015 y terminó con la salida del club de Amadeo Salvo y de Rufete, que por aquel entonces dirigían el proyecto futbolístico del club. Alemany, con una larga experiencia en el mundo del fútbol, llegó en marzo de 2017 al club con el objetivo de reconducir un club errático que llevaba tiempo fuera de los puestos de . De su mano y con Marcelino García Toral en el banquillo, el Valencia se ha clasificado en dos ocasiones en Champions y consiguió ganar la al esta temporada, el año de su centenario.