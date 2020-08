Mascherano: "Obviamente en Barcelona hay una crisis deportiva"

El Jefecito, símbolo del equipo culé durante ocho temporadas, analizó la complicada actualidad que están viviendo Messi y compañía.

Javier Mascherano es palabra autorizada a la hora de analizar lo que está ocurriendo en el Barcelona. El actual futbolista de , que jugó ocho temporadas y conquistó 19 títulos con la camiseta culé, se refirió al presente de los catalanes tras la durísima e histórica caída 2-8 ante Bayern Munich en los cuartos de final de la .

"Obviamente hay una crisis deportiva en el ", señaló el Jefecito, en declaraciones a TNT Sports, y aseguró que no tuvo contacto con su amigo y excompañero Lionel Messi: "No hablé con Leo, pero conociendo el club, cada vez que esto pasa termina estando en ebullición porque es un club que demanda no solamente resultados sino también mantener un estilo o un modelo de juego".

"Es lo que hoy el aficionado está reclamando, volver a sentar las bases de lo que fue el club unos años atrás teniendo en cuenta sobre todo el modelo de juego y que a partir de ahí se puedan conseguir los resultados retomando esa filosofía que hacía al Barcelona tan diferente de los otros clubes", explicó Masche.

En la misma línea, indicó: "El Barça es un club especial porque la gente está educada para ver ese fútbol, porque la gente durante 30 años entiende que ese es el camino y por eso no alcanza con sólo ganar, las formas son importantes y es quizás lo que en la temporada pasada le terminaron recriminando a Valverde, que el equipo ganaba pero no llenaba en cuanto al juego lo que los aficionados requerían". "Ojalá que ahora, si por lo que dicen Koeman va a ser el nuevo entrenador, que sea él el que pueda volver a sentar las bases del Barcelona y se pueda volver a ese estilo que tantos resultados le dio, pero sobre todo que lo hizo tan diferente a los otros equipos", concluyó.