Mascherano explicó por qué no volvió a River: "Mis planes y los del club son distintos"

El Jefecito ya está en Argentina y en los próximos días será presentado como refuerzo de Estudiantes, por lo que dio detalles de su elección.

El mercado de pases del verano argentino todavía no comenzó, pero Estudiantes ya dio uno de los mayores golpes al anunciar la llegada de Javier Mascherano, quien regresa al país luego de 14 años. Uno de los temas debatidos después de la noticia confirmada por Juan Sebastián Verón es por qué eligió al Pincha y no volver a River, club donde surgió allá por el año 2003.

En una entrevista a Infobae, el mediocampista que viene de jugar en dijo que "en los últimos tiempos no hablé con gente de River y no creo que ninguna de las partes deba forzarlo. Dos o tres veces hablé con Francescoli y D'Onofrio para volver, pero fue cuando estaba en y yo creía que no era el momento porque mis proyectos eran otros".

Y para darle un cierre al asunto, remarcó que "ahora los planes del club y los míos son distintos. Mi afecto por River siempre va a estar porque es la institución que me formó como jugador, pero en el momento en que decido volver, las condiciones están dadas para hacerlo a Estudiantes, que me dio la posibilidad y me venía hablando hace mucho tiempo. Somos profesionales y nos vamos adaptando a diferentes circunstancias".

Otro club donde se pensaba que podía recalar era , del cual era hincha de joven, pero también advirtió que "estuvo en mi cabeza, sobre todo por la cercanía y porque uno tiene familia que simpatiza. Pero la verdad es la realidad y hace tiempo que volver significaba hacerlo a Estudiantes".