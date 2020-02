Marvin Monterroza: “Un partido que nos llena de mucha confianza”

El capitán del equipo albo valoró el desempeño de su equipo.



En Alianza todo es alegría tras el importante triunfo ante Tigres, y su capitán Monterroza, quien jugó su primer partido completo, tras recuperase de una lesión, valoró la actitud de sus compañeros.

“Un partido que nos llena de mucha confianza, a todo el grupo, esta noche los compañeros se entregaron al 100 por ciento... El fútbol es once para once, el gol nos cayó por un error en la marca, pero nos levantamos, no bajamos los brazos y espero podamos conseguir un buen resultado”, indicó el capitán albo.

Sobre su regreso a los terrenos de juego, Monterroza indicó: “Gracias a Dios regresé al 100 por ciento de la lesión, venía trabajando aparte con el preparador físico y eso me ayudó”.