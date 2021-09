Martín Lasarte: "Las ausencias de Francisco Sierralta y Ben Brereton nos perjudican"

El DT de La Roja se mostró crítico con la medida impuesta en Inglaterra para las Eliminatorias. "Hay pautas de la FIFA que no se están cumpliendo".

A un día de medirse ante Brasil por la novena fecha de las Eliminatorias sudamericanas, Martín Lasarte enfrentó los micrófonos para referirse a las ausencias obligadas de Ben Brereton y Francisco Sierralta, quienes no pudieron viajar producto del bloqueo de la Premier League y la Championship a países que se encuentran en la lista roja para el Reino Unido.

“Está claro que uno mira hacia uno. Es una cuestión que nos preocupa. Tengo miedo de que esto se pueda transformar en algo más reiterado. Hay pautas de la FIFA que no se están cumpliendo. Sudamérica está siendo perjudicado. Las ausencias de Francisco y de Ben nos perjudican, me hubiese gustado contar con ellos. En un grupo armado, siempre que alguien no esté, perjudica”, sostuvo el técnico de La Roja mostrando su clara postura frente a la medida de los británicos.

Por otra parte, también analizó la falta de Alexis Sánchez, quien se encuentra en Italia en pleno reintegro deportivo tras su lesión en la pasada Copa América. “Si a una Selección le falta uno de sus mejores futbolistas, es significativo. Les pasa a todas las selecciones. Está claro que nos afecta, pero no podemos instalarnos en el lamento. No he hablado con él en estos cuatro o cinco días. Todavía no está recuperado. Esperamos que esté para los partidos siguientes”, declaró.

Mientras que también se tomó un tiempo para analizar el presente de su principal carta gol: Eduardo Vargas. "Está muy bien, delgado, fibroso. Está renovado, bien, con otra seguridad, confianza. Ojalá que logre materializar las cosas que hemos preparado en goles. Se le ha visto muy bien", dijo.

¿Un posible XI? "Hemos manejado más de una idea. Quizás tenemos alguna para el inicio y alguna otra para el recorrido del partido. Ayer hicimos unas coordinaciones de ataque, hoy las vamos a repetir", expuso.

En otro de los puntos, expresó que no ha sacado cálculos respecto a la triple fecha, en que los nacionales también se verán las caras con Ecuador y Colombia, ambos de visitante. “Me gustaría alejar para siempre la calculadora. En las Eliminatorias Sudamericanas hay dos selecciones que están clasificadas a un par de fechas. El resto, pelea hasta el final. Nuestro objetivo es pelear hasta el final. Tenemos que tratar de sumar en todos los partidos (...) ¿Con qué puntaje quedo contento? Con nueve”.

Finalmente, comentó el regreso de los fanáticos para presenciar al combinado criollo. "Yo soy de los que piensa que el fútbol es para jugarlo con público. Bienvenido sea, creo que todos nos congratulamos de que así sea, ojalá que todos lo podamos aprovechar y ojalá que le podamos dar una alegría”.

Isla también lamentó no poder contar con los futbolistas del Watford y Blackburn Rovers

"El futbolista tiene que respetar al club que paga su sueldo, donde está la mayoría de los días trabajando, pero está la otra opción que es el sueño de cada uno de jugar en la Selección desde pequeño", indicó el lateral de Flamengo, quien acompañó al entrenador charrúa a la conferencia de prensa.

"Me gustaría tener a todos nuestros compañeros que convocó el entrenador, esperamos que las ausencias de Ben y Sierralta no pesen tanto y podamos darle un premio a ellos y a nuestra gente también", se lamentó.

Y de cara a los próximos desafíos, sentenció: "Brasil es el mejor equipo hasta ahora de Sudamérica, que por muchos años ha jugado bonito y ganado muchas cosas, pero tenemos partidos difíciles en Ecuador y Colombia. Ojalá saquemos el máximo de puntos, es importante para nosotros. Estamos en un momento difícil, con necesidad de puntos para acercarnos al Mundial".