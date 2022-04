Martín Lasarte apuntó a Arturo Vidal: "Tiene demasiada exposición en redes sociales"

Martín Lasarte sigue dando qué hablar tras su salida de la Selección chilena. El entrenador uruguayo hizo una extensa reflexión sobre su paso al mando de La Roja poniendo acento especial en los líderes de la "Generación Dorada".

En ese sentido, deslizó una crítica hacia Arturo Vidal puesto que no compartía su constante exposición en las redes sociales.

"El entorno no lo conozco. Esto de las redes sociales... lo rodeaba un mundo que me queda un poco lejano. Para mí es demasiada exposición, no sé cómo convive con eso. Está acostumbrado, se da sus tiempos. Pero entrenaba perfecto, no había nada que decir", dijo en diálogo con Radio Sport 890.

Eso sí, destacó su desempeño dentro del campo de juego y su compromiso con el combinado nacional. "De la raya para adentro es incuestionable. Tiene un recorrido fantástico, no se entiende en realidad, con 33 o 34 años", reconoció el charrúa.

Y agregó: "De la línea para adentro, Vidal está en mi equipo toda la vida. Todos te dicen, sanidad, médicos, fisioterapeutas, kinesiólogos, que tiene un esguince grave. Pero va a jugar, este juega. Va a llegar, otro no. Quiere jugar, es competitivo (...) No quiere perder nada, siempre tiene la sensación de poder hacer un poco más, que es capaz de resolver sin importar quien tengan en frente".

El DT también tuvo palabras para Claudio Bravo. "Era el que mejor conocía de todos y quería que fuera el capitán. Era lo lógico, era cantado y se logró. El gol nuestro en la Copa América fue el abrazo de Arturo Vidal y Bravo. Fue zanjado de manera real, ellos recompusieron su relación. No sé si son hermanos como antes, pero sí recuperaron su amistad (...) Teníamos que zurcir un problema dentro del plantel: los que seguían a Bravo y los que seguían a Vidal. Por suerte una de las cosas que me llevo fue el abrazo que se dieron en la cancha".

Pero también llenó de buenos comentarios a Gary Medel. "Es un gran profesional y gran persona, un tipo positivo, de los que hacían ver lo que pasaba adentro pero para sumar. 'Profe, la gente está medio caída, dé un mensaje'. O 'están medio cansados'. Pero no para sacar ventajas (...) Me lleve la mejor sensación de Medel, no lo conocía, es un tipo positivo para el grupo. Es rebelde como en la cancha, pero un tipo noble".

Sobre el cierre Lasarte estimó que "Chile tiene que hacer una renovación de plantel obligada, es el principal problema que tienen", mientras que destacó las posibilidades de Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar: "Me parece que le tocó un lindo grupo. Hay que ponerse como objetivo salir primero para evitar a Brasil".