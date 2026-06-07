«Marruecos derrota a la selección holandesa en octavos de final y se proclama campeón del mundo»

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, no confía en la selección holandesa para el Mundial y pronostica su eliminación en octavos.

«Japón ganará el grupo», pronostica a The Guardian. «Y Takehiro Tomiyasu ni siquiera ha jugado; así de fuertes son», añade sobre el defensa que acaba de dejar el Ajax.

Ve a Holanda segunda del grupo F, por delante de Suecia y Túnez, que quedará última.

Sorprendentemente, coloca a Marruecos por delante de Brasil como ganador del grupo. Eso llevaría a un cruce entre Holanda y Marruecos en la siguiente fase, duelo que Mamdani ve inclinado a favor de los africanos: «Será un partido increíble».

De ganar, Marruecos podría medirse a Senegal, rivalidad marcada por la final de la Copa Africana que Senegal ganó 1-0 pero cedió tras la retirada del campo de los jugadores marroquíes.

Ve a Marruecos ganar a México en cuartos y a Colombia en semis. En la final, Marruecos chocaría con Francia.

«Es una final fantástica y elijo con el corazón: Marruecos». Mamdani, nacido en Uganda, confía en que algún país africano sorprenda en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.