Mario Rodríguez piensa en su posible regreso a Municipal

El Loco reconoció que aceptaría una segunda aventura con los Rojos.

Mario Rodríguez reconoció que existe la posibilidad de volver a los terrenos de juego con el equipo que vivió sus mejores momentos: Municipal. El Loco hizo un repaso de su carrera en la Liga Nacional, su paso por el extranjero, entre otros.

"Si se llegara a dar la oportunidad creo que la aprovecharía y dar el último baile con Municipal. Me encantaría poder jugar 6 meses gratis y salir campeón", respondió Rodriguez sobre la pregunta de un aficionado en el canal Latido Rojo.

El Loco, además, reconoció que tiene la espinita de no haber tenido una segunda oportunidad en Municipal."Yo lamentablemente no tuve la oportunidad que Municipal me aceptara una segunda vez, lo único que le puedo decir a Pappa que aproveche".